AS1 Sports entre dans le top 10 des agences de joueurs !

Si la tendance dans le milieu des agents est au regroupement de plusieurs sociétés au sein de grandes agences, un nouvel entrant sur le marché rentre directement dans le top 7 mondial, AS1, prononcé « As one ». Le lancement de cette entreprise a été rendu possible grâce à l’acquisition par Bruin Capital des agences Nomi Sports, Position Number, Division Worldwide et Promoesport dans le cadre de plusieurs transactions.

Avec un portefeuille de près de 300 joueurs d’élite pour une valeur globale de plus de 700 M€, AS1 dispose de sacrés noms dans son portefeuille, de Luis Diaz (Liverpool), à Moises Caicedo (Chelsea) en passant par Bruno Fernandes (Manchester United), Nuno Mendes (PSG), Carlos Soler (West Ham) ou Piero Hincapié (Bayer Leverkusen) sans oublier quelques gros coaches tels que Ruben Amorim (MU) ou Javi Gracia (ex-Leeds United).