OM : Gerson, enfin le déclic ?

Lorsque Gerson a débarqué à l'Olympique de Marseille, les rêves les plus fous étaient permis. De nombreux fans ont regardé ses matches au Brésil et il devint la recrue la plus chère de ce mercato estival. Sa technique sûre, son « flow » comme disent les jeunes, remplissaient la tête de tous les amoureux de l'Olympique de Marseille dans le monde.

Après une préparation en demi-teinte, il a globalement déçu lors des premiers matches de l'OM version 2021-2022. Mais on voyait sa technique et surtout ses qualités. Il fallait aussi qu'il digère son transfert, son voyage, son nouveau pays et sa culture ainsi que sa préparation. Contre Nice, ce n'est pas franchement sur le terrain qu'il s'est montré.

Célébration, entre rage et soulagement

En effet, il a été l'un des premiers à l'affrontement pour venir aider ses amis et collègues tout en repoussant un Jean-Clair Todibo plus qu'excité. Nul doute qu'il était encore attendu ce samedi soir contre l'AS Saint-Étienne. En première période, on a eu du mal à le trouver face au jeu, mais à chaque fois que ce fut le cas, il a été dangereux.

En seconde période, changement de registre, comme s'il évoluait un tout petit peu plus bas sur le pré. Il marque le deuxième but de l'OM en concluant dans la surface d'un plat du pied sur une belle passe de Valentin Rongier. Il suffisait de voir sa rage, son soulagement après ce but pour se dire qu'enfin, on allait voir la pleine mesure de son talent sous la tunique phocéenne. Il semblait ravi et une nouvelle fois soulagé lors de l'accolade avec son coach lors de son remplacement (85e). Un match qui promet de belles choses...