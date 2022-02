La Juventus piste déjà une nouvelle star, la déclaration d'amour de Dele Alli à Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

Zaniolo sur le départ ?

En Italie, on parle toujours mercato avec la Juventus. La Vieille Dame a été gourmande durant cette période hivernale, en témoignent ses nombreux renforts. La Juve regarderait déjà vers une nouvelle recrue, alors que les portes du marché des transferts viennent juste de se refermer. Ce mercredi la presse italienne, comme le Corriere dello Sport, nous livre l'intérêt du club turinois pour Nicolò Zaniolo. Et surtout, le quotidien transalpin rapporte les paroles de Tiago Pinto, le directeur sportif du club de la Louve sur ce sujet : «puis-je garantir que Zaniolo restera à la Roma l'année prochaine ? Je ne peux pas faire ça, et personne d'autre non plus». Du coup, le dossier fait la Une en Italie, comme ici aussi avec La Gazzetta dello Sport, ou encore avec Tuttosport. Et pour le média, ce possible départ de Zaniolo l'été prochain est clairement le signe de la Juventus.

Dele Alli veut retrouver son amour pour le foot

L'un des gros mouvements du mercato anglais a été la signature de Dele Alli du côté d'Everton. Même si c'est loin d'être le transfert le plus cher de cet hiver. En tout cas, le retour au premier plan de l'international anglais fait les gros titres des tabloïds comme ici avec The Sun qui met en avant les premiers mots du milieu de terrain depuis qu'il est chez les Toffees. «Je veux de nouveau aimer jouer au foot, comme je le faisais avec Pochettino». Des mots qui devraient faire plaisir au principal intéressé. Les mots de Dele Alli sont en Une de nombreux tabloïds, comme avec Metro qui met en avant, la joie de l'Anglais, de retrouver ses sensations.

«Arrogants, dégoûtants et obscènes»

Toujours en Angleterre, la Premier League et ses clubs qui sont fortement critiqués. «Arrogants, dégoûtants et obscènes», titre le Daily Express. Le tabloïd nous rapporte les déclarations d'un certain Paul Scally, patron du club Gillingham FC, qui fustige les clubs de première division et notamment les plus grosses écuries. Les 20 équipes du haut du tableau ont dépensé cet hiver 295 M£ soit environ 355 M€. Une somme astronomique qui dégoûte visiblement mister Scally. Ses déclarations font également la couverture du Daily Star qui met aussi en avant, le fait que selon lui, «les petits clubs ne sont plus écoutés».