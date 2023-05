Real Madrid : le geste de Benzema qui fait scandale à Madrid

La suite après cette publicité

Auteur d’une saison 2021/2022 exceptionnelle, Karim Benzema est nettement moins en vue cette année. Et avant-hier, l’attaquant français du Real Madrid a été transparent en demi-finale retour de Ligue des Champions face à Manchester City (0-4). Sans surprise, le Ballon d’Or 202 n’a donc pas échappé aux critiques. Mais la presse espagnole lui en veut vraiment.

AS relaie en effet un discours tenu dans l’émission El Larguero dans laquelle les journalistes s’offusquent du comportement de Benzema. La raison ? Le Français est capitaine de la Casa Blanca mais refuse de s’exprimer devant les médias. Ce qu’il a encore fait après la débâcle de l’Etihad Stadium. Une attitude inacceptable. « Quand vous êtes capitaine du Real Madrid, vous êtes capitaine dans les bons et les mauvais moments. Benzema n’a plus parlé depuis le Mondial des Clubs », conclut un journaliste.

