Quel avenir pour Gareth Bale ?

Il était temps que l'histoire de Gareth Bale au Real Madrid se termine. Elle aura été aussi riche sur les cinq premières années que pauvre et frustrante sur les quatre dernières. «J’écris ce message afin de remercier tous mes coéquipiers, passés et présents, mes entraîneurs, toutes les personnes travaillant au club et aux supporters qui m’ont soutenu durant tout ce temps. Je suis arrivé ici il y a 9 ans comme un jeune qui voulait réaliser son rêve de jouer au Real Madrid. Porter la célèbre tunique blanche, gagner des titres et gagner la Ligue des Champions. Maintenant, je peux regarder derrière moi et dire avec honnêteté que ce rêve est devenu réalité et bien plus encore.» Le Gallois a fait ses adieux à la Casa Blanca ce mercredi matin, officialisant son départ à la fin de son contrat.

Il n'était plus vraiment à Madrid déjà, lui qui n'a participé à qu'à 7 rencontres cette saison (pour un but en 290 minutes de jeu). Bien présent au Stade de France samedi dernier lors de la victoire en Ligue des Champions face à Liverpool, il s'était fait remarquer son absence au moment des festivités du titre en Liga acquis à la fin du mois d'avril. Son attitude de manière générale agaçait la plupart des gens au Real Madrid à tel point qu'il a été question de le sanctionner financièrement pour des blessures "fantômes" à répétition. Un énième épisode d'une série dont le point d'orgue a probablement été atteint à l'automne 2019 lorsque le joueur avait sorti un drapeau gallois avec cette mention désormais célèbre : «Pays de Galles, golf, Madrid, dans cet ordre». Le public du Bernabéu ne lui a jamais pardonné.

Qui voudra de lui ?

Gareth Bale n'a plus la tête au football depuis un moment. Sa passion pour le golf en témoigne, lui qui semble plus concentré sur le green que sur la pelouse d'un stade. Ou peut-il bien rebondir alors qu'il n'a "que" 32 ans, et encore quelques dernières saisons à disputer. Il paraît compliqué de poursuivre en Espagne qui s'est lassée de l'ailier après lui avoir offert quelques actions spectaculaires au plus fort de la rivalité avec le Barça. Le gaucher avait d'ailleurs fracassé la presse locale qui l'avait carrément qualifié de parasite en mars dernier. Ses agents ont pourtant proposé ses services à l'Atlético de Madrid ces dernières semaines, ce qui a été repoussé par Andrea Berta, le directeur sportif. Il faudrait plutôt se tourner vers les îles Britanniques pour la suite.

Transféré de Tottenham vers le Real Madrid en 2013 pour 100 M€, le joueur est revenu chez les Spurs à l'été 2020 pour un prêt d'une saison. Il n'a pas été conservé, notamment en raison de son salaire astronomique, mais ses prestations ont été plutôt bonnes (34 matches toutes compétitions confondues, 16 buts et 3 passes décisives). Comme quoi, il peut encore rendre quelques services, mais cette dernière saison passée entre le banc de touche et l'infirmerie en Espagne aura sans doute fait redescendre sa cote. D'ailleurs, on ne parle pas vraiment de Premier League en ce moment, mais plutôt de Championship... Depuis le printemps, son nom est associé à Cardiff, ville où il est né, mais où il n'a jamais joué en tant que professionnel. Sky Sports a récemment évoqué une possibilité de rejoindre la MLS.

Un dernier objectif avec le Pays de Galles

«Gareth ne sait pas ce qui se passera cet été et tout dépendra du Pays de Galles. Nous n’avons parlé avec personne et il y aura une décision qu’il devra prendre vers le mois de juin. Il est incroyable que le Real Madrid ne le fasse pas jouer, parce qu’il peut encore faire beaucoup (...). Il est le plus grand joueur à avoir joué pour le Pays de Galles et l’un des plus grands que la Grande-Bretagne ait jamais produit», expliquait Jonathan Barnett en mars, comme pour mieux vendre son client. Car si Bale n'a plus beaucoup d'ambition en club, il lui reste tout de même une dernière mission à remplir : qualifier les Dragons en Coupe du Monde pour la première fois depuis 1958. Ils affronteront le vainqueur d'Écosse-Ukraine dimanche. Pour le Qatar, il faudra alors être compétitif et si c'est au plus haut niveau, c'est encore mieux.