Marquinhos et le PSG ne s’entendent pas, Gareth Bale a choisi un club insolite pour son futur

Marquinhos et le PSG ne s'entendent pas

On apprend dans les colonnes de l’Équipe ce dimanche matin que le PSG «patine» pour prolonger Marquinhos. Des discussions ont été lancées il y a plusieurs mois en vue de prolonger son contrat, qui s'achève en 2024. Sur le principe, les deux parties sont vite tombées d'accord : ils veulent poursuivre l'aventure ensemble, pour deux ou trois années de plus. Mais d’après le quotidien, les positions restent assez éloignées sur le volet financier, Marqui veut plus que ce qu’on lui propose au vu de son importance dans l’effectif.

La destination insolite de Gareth Bale pour son futur

La presse britannique a lâché une énorme bombe sur l’avenir de Gareth Bale ce dimanche. Selon les informations du Daily Mirror, l'attaquant gallois pourrait voudrait rejoindre Cardiff City, club de Championship. Seule condition : le Pays de Galles doit se qualifier à la Coupe du monde 2022. Le capitaine des Dragons est prêt à refuser l'intérêt de la Premier League et de l'Europe pour mieux se préparer physiquement et mentalement pour le Qatar en novembre. Son contrat avec le Real Madrid prend fin cet été. Comme l’explique le Daily Express dans ses pages intérieures : son futur se jouera en finale de barrage du Mondial, contre l'Écosse ou l'Ukraine. Si le Pays de Galles est éliminé, il est fort probable que Bale mette un terme à sa brillante carrière.

Les confessions de Paul Pogba

Paul Pogba aussi sera libre de signer où il le souhaite en juin prochain, puisque le Français n’a pas prolongé avec Manchester United. Ce matin, le Manchester Evening News est revenu sur les confidences de La Pioche à Téléfoot. Il a admis qu'il avait besoin d'une «pause» avec les Red Devils. Le champion du monde 2018 a reconnu que jouer pour la France a été «l'oxygène» dont il avait besoin loin d'Old Trafford.