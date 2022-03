Real Madrid, Pays de Galles : Gareth Bale fracasse la presse espagnole

La suite après cette publicité

Gareth Bale en a marre. Quasiment invisible cette saison depuis son retour au Real Madrid l'été dernier, avec seulement 5 matchs disputés toutes compétitions confondues (pour 1 but en C1) sous les ordres de Carlo Ancelotti, l'attaquant de 32 ans s'attire encore et toujours les foudres des supporters des Merengues, mais aussi de la presse espagnole, qui n'épargne que rarement le Gallois.

D'autant plus que lors de son prêt à Tottenham l'an passé, le n°18 madrilène avait laissé entrevoir de belles choses. De retour en sélection pour y disputer les barrages de la Coupe du monde 2022 avec les Dreigiau (Dragons), Gareth Bale a porté son pays avec un doublé pour s'offrir le scalp de l'Autriche de David Alaba et ainsi rallier la finale, où le Pays de Galles affrontera l'Écosse ou l'Ukraine en juin prochain.

Gareth Bale ne pouvait plus se taire

À l'issue de ce succès face aux Autrichiens, Gareth Bale avait profité de son passage en zone mixte pour répondre à un journaliste de Marca l'ayant qualifié de "parasite" pour le Real Madrid. « Je n'ai pas besoin d'envoyer un message, honnêtement. C'est une perte de temps. C'est dégoûtant et ils devraient aussi avoir honte d'eux-mêmes. Je ne suis pas embêté. Fin », avait ainsi commenté la star galloise face aux journalistes.

L'histoire aurait pu se terminer là, mais il n'en est rien. Le capitaine gallois s'est fendu d'un long message sur ses réseaux sociaux ce vendredi. Gareth Bale y tacle globalement le journalisme, pointant du doigt Marca, mais aussi de manière plus générale l'exigence extrême dont souffrent bon nombre de sportifs aujourd'hui, selon lui. «J'ai été témoin des effets néfastes que les médias peuvent avoir sur la santé mentale et physique des gens. La pression quotidienne sur les sportifs est immense [...]», a notamment écrit le joueur du Real Madrid, qui, visiblement, en avait gros sur la patate.

Le message complet de Gareth Bale

« Le Daily Mail met en lumière ce journalisme diffamatoire, désobligeant et spéculatif de Marca.

À une époque où des gens se suicident à cause de l'insensibilité et de l'acharnement des médias, je veux savoir, qui tient pour responsables les journalistes et organes de presse qui leur permettent d'écrire des articles comme celui-ci ?

Heureusement, j'ai développé une peau épaisse pendant tout mon temps passé sur la scène publique, mais cela ne signifie pas que des articles comme ceux-ci ne causent pas de dommages et ne bouleversent pas personnellement et professionnellement ceux qui reçoivent ces histoires malveillantes.

J'ai été témoin des effets néfastes que les médias peuvent avoir sur la santé mentale et physique des gens. Les médias attendent des performances surhumaines des athlètes professionnels, et seront les premiers à célébrer avec eux quand ils y parviennent. Pourtant, au lieu de compatir avec eux lorsqu'ils font une once d'erreur humaine, ils sont se font déchirer en morceaux, encourageant la colère et la déception de leurs fans.

La pression quotidienne sur les sportifs est immense, et c'est aussi clair que la lumière du jour, à quel point la pression négative des médias pourrait facilement envoyer un sportif déjà stressé, ou qui que ce soit sur la scène public, au fond du trou.

J'espère que, le jour où nos enfants seront en âge de comprendre les informations, l'éthique et les standards journalistiques seront rigoureusement renforcés.

Je veux donc utiliser mes réseaux sociaux pour encourager le changement dans la manière dont nous parlons publiquement et critiquons les gens, simplement car, dans la plupart des cas, ils ne répondent pas aux attentes souvent irréalistes dont ils font l'objet.

Nous savons tous qui est le vrai parasite ! »