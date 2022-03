Gareth Bale lâche ses 4 vérités sur le Real Madrid

La suite après cette publicité

Tout le monde ne parle que de lui. Depuis la lourde défaite lors du Clasico face au Barça dimanche dernier (4-0), la presse madrilène multiplie les articles sur Gareth Bale. Étonnant nous direz-vous puisque le Gallois n'a pas joué cette rencontre. Présent initialement dans le groupe convoqué par Carlo Ancelotti, l'ancien joueur de Tottenham était finalement absent car blessé selon son entraîneur.

Bale fait polémique

Une véritable énigme pour les médias ibériques comme étrangers puisque le joueur est apparu en forme mardi en équipe nationale. «Ça ne fait plus mal», a ironisé Marca pendant que le Daily Star titrait : «Bale est insatiable». En effet, ce n'est pas la première fois que le footballeur de 32 ans fait polémique, lui qui avait notamment provoqué son club en posant derrière un drapeau de son pays où il était inscrit "Le Pays de Galles, le golf, Madrid. Dans cet ordre".

Blessé le dimanche en club et apte le mardi en sélection, Gareth Bale, qui a un nouveau désaccord avec le Real Madrid au sujet du remboursement d'une facture médicale, a tenu à mettre les choses au clair. Le joueur, dont la dernière apparition sous le maillot merengue remonte au 15 février face au PSG en Champions League (4 minutes jouées), s'est exprimé au micro de Sky Sports.

Le Gallois est prêt à partir

«C'est normal d'avoir des soucis de temps en temps, mais je m'entraîne depuis deux mois et demi. J'ai eu quelques minutes il y a trois semaines, et je suis en bien meilleure forme que je ne l'étais lors du dernier rassemblement quand j'étais absent depuis deux ou trois mois. Je me suis entraîné ces derniers jours et je suis prêt à jouer. Je n'ai pas besoin de clarifier les choses au sujet des blessures parce que je n'ai pas besoin de dire à qui que ce soit ce qui s'est passé et je n'ai pas besoin de donner à quiconque quelque chose à utiliser contre moi».

Un joli tacle en direction de son club, qui n'apprécie pas ses multiples provocations et qui alimente en coulisses les polémiques à son sujet dans les médias. Souvent en désaccord, les Merengues et le natif de Cardiff (5 matches cette saison dont 4 titularisations, 1 but) sont toutefois d'accord sur une chose, c'est qu'ils ne continueront pas ensemble au-delà du 30 juin, date de la fin du contrat du joueur. «Tout va bien maintenant, je n'ai aucun problème et je suis prêt à partir», a avoué Gareth Bale, qui tournera définitivement la page Real Madrid dans trois mois.