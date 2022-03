Un nouveau prétendant XXL pour Mohamed Salah, le mystère Gareth Bale fait jaser en Espagne

La suite après cette publicité

La Juventus veut rapatrier un ancien de Serie A

Alors que le divorce entre Paulo Dybala et la Juventus est consommé, le club italien travaille déjà pour trouver son successeur. Comme on vous l'a expliqué hier, la priorité se nomme Nicolo Zaniolo de l'AS Roma. Mais La Gazzetta Dello Sport rapporte dans son édition du jour que la Juve a une idée folle et elle se nomme Mohamed Salah. Les discussions avec Liverpool concernant une prolongation patinent toujours. Ce qui permet à la Juve de rêver. Même si le salaire de l'Egyptien pourrait être un obstacle à son retour dans la Botte. Pour rappel, Mohamed Salah est sous contrat jusqu'en 2023 avec les Reds.

Le mystère Gareth Bale

Blessé et absent ce dimanche lors du Clasico face au FC Barcelone, Gareth Bale sera pourtant bien présent avec sa sélection des Pays de Galles pour disputer le barrage de la Coupe du Monde 2022 face à l'Autriche. Une présence qui fait jaser en Espagne, où on remet forcément son implication en cause. «Ça ne fait plus mal», écrit ironiquement Marca. Pour le Daily Star qui fait dans le jeu de mots, «Bale est insatiable». Selon son coéquipier Neco Wiliams, il a l'air en forme et affûté et surtout déterminé à disputer la Coupe du Monde. Décidément, son aventure au Real Madrid a tout du fiasco.

Olivier Giroud rêve d'une deuxième étoile avec les Bleus

Karim Benzema blessé, Olivier Giroud a été rappelé par Didier Deschamps pour son plus grand bonheur. L'attaquant de 35 ans a fait la tournée des médias et fait la Une de La Gazzetta dello Sport ce mercredi matin. Il se dit notamment impressionné par ses coéquipiers français et évoque l'objectif du titre en fin de saison. «Scudetto, nous y voilà», peut-on lire. Olivier Giroud fait également la Une en France. «Olivier Giroud l'inébranlable», placarde Le Parisien. Au quotidien L'Equipe, il confie ses rêves en Bleus. L'objectif de dépasser Thierry Henry au classement est évidemment toujours d'actualité, comme le rêve de remporter un deuxième mondial avec les Bleus.