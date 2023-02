Timo Werner règle ses comptes avec Thomas Tuchel et Chelsea

La suite après cette publicité

De retour l’été dernier dans le club qui l’a révélé au plus haut niveau, le RB Leipzig, Timo Werner a vécu un passage mitigé avec Chelsea. S’il a remporté la Ligue des champions, l’avant-centre allemand a parfois déçu avec le maillot des Blues. Dans une interview accordée à The Sun, l’attaquant de 26 ans est revenu sur sa période avec le club londonien. Ce dernier n’a pas manqué de critiquer son ancien coach, Thomas Tuchel.

« Tout cela (sa bonne première saison) a un été peu oublié par le manager, ce n’était pas vraiment juste. C’était aussi une raison pour laquelle je devais retourner à Leipzig, pour retrouver le plaisir. Au final, un manager aime certains joueurs plus que d’autres - c’est tout à fait normal et vous devez l’accepter. (…) Le plus gros problème, c’est qu’il a mis un attaquant comme Lukaku devant moi lors de la deuxième saison après que j’ai gagné la Ligue des champions en jouant presque tous les matches dans l’équipe première. Peut-être que c’était aussi une raison pour laquelle j’ai eu des hauts et des bas. (…) Le manager qui m’a fait venir, Lampard, a été limogé quelques mois plus tard, ce qui n’était pas le mieux pour un joueur qui a rejoint le club après avoir parlé à ce manager. (…) De l’extérieur, il était facile de me faire passer pour un bouc émissaire, que ce soit de la part des médias ou des entraîneurs, peu importe. »

