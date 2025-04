Plusieurs stars de l’OL sont en colère contre Paulo Fonseca !

Au sortir d’une semaine catastrophique marquée par la terrible remontada de Manchester United en quart de finale de Ligue Europa (5-4) et la perte du derby face à Saint-Étienne dans des conditions houleuses (0-2), l’Olympique Lyonnais fait face à une crise en interne. Le directeur général Laurent Prud’homme est sur la sellette et hier, le cas Paulo Fonseca commençait à faire débat. En clair, certains de ses choix, dont la sortie du placard de Paul Akouokou, sont remis en question.

Ce matin, Le Progrès nous apprend dans ses colonnes que l’ambiance dans le vestiaire des Gones commence à se tendre. Concrètement, les cadres historiques du club Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso seraient mécontents du choix de Fonseca de confier les rênes de l’équipe à des profils plus jeunes tels que Rayan Cherki, Georges Mikautadze ou Moussa Niakhaté. Le quotidien ajoute que certains voient dans cette décision une nouvelle preuve que Fonseca peine à gérer les forts égos dans un vestiaire, comme ce fut le cas à l’AC Milan.

Matic s’agace

Vient ensuite le cas de Nemanja Matic. Comme indiqué hier, le choix de Fonseca de sortir Paul Akouokou de son chapeau à la surprise générale face à Manchester United a pris tout le monde de court. Y compris Matic. Le Serbe a très moyennement apprécié de ne pas pouvoir affronter les Red Devils et sa relation avec Fonseca se serait sérieusement dégradée. Le Progrès et le site Olympique-et-Lyonnais indiquent d’ailleurs que son souci à la hanche avant le derby serait en réalité plus diplomatique que physique.

Sous contrat avec l’OL jusqu’en 2026, l’ancien Rennais a-t-il encore un avenir chez les septuples champions de France tant que Fonseca en sera l’entraîneur ? La question mérite d’être posée si l’OL maintient sa confiance au Portugais au-delà de cet été malgré sa longue suspension en France. En effet, le quotidien régional assure que Matic ne se montrerait pas tendre du tout avec le staff portugais en privé. Sixième du classement de Ligue 1 avec trois petits points de retard sur la troisième place, l’OL risque-t-il de pourrir sa fin de saison par des problèmes d’égo ?