La crise s’installe à l’Olympique Lyonnais !

Au sortir de la victoire à Auxerre (3-1), tous les voyants étaient aux verts pour que l’Olympique Lyonnais aborde Manchester United de la meilleure des manières et termine la saison sur sa lancée. Mais en l’espace de quatre jours, les Gones de Paulo Fonseca se sont écroulés après une désillusion qui a laissé des traces à Old Trafford et une défaite dans un derby polémique. Mais la finalité est que l’OL est à la 6e place de Ligue 1 et n’a plus de Coupe d’Europe à jouer. Il y a donc urgence pour Paulo Fonseca.

Car la défaite a déjà laissé des traces en interne, avec un conflit qui aurait eu lieu la semaine dernière entre John Textor et Laurent Prud’homme, directeur général de l’OL. Comme l’a rappelé le président lyonnais, l’OL «n’a pas été à la hauteur sur le terrain et on doit s’excuser auprès de nos supporters». Et les récents choix de Paulo Fonseca font débat, comme le rapporte L’Équipe ce mardi. La première incompréhension est le retour inespéré de Paul Akouokou, qui n’a pas été une grande réussite. Aligné avec Jordan Veretout, il n’a clairement pas été à la hauteur contre les Red Devils, avant une entrée très compliquée pour remplacer Corentin Tolisso contre l’ASSE. Le tout, alors que Nemanja Matic ne semble pas entrer dans les plans du Portugais.

Paulo Fonseca va devoir remotiver sa troupe

Pour remplacer Corentin Tolisso, Paulo Fonseca va donc devoir bricoler. L’autre mauvaise gestion est celle du poste du buteur, où Alexandre Lacazette n’a plus le rendement espéré. Si son entrée a été convaincante à Old Trafford, ses dernières prestations en Ligue 1 ne sont pas assez satisfaisantes et, pour l’instant, Georges Mikautadze n’est pas assez performant pour remplacer définitivement le capitaine des Gones, mais le principal problème que devra gérer le technicien rhodanien est la gestion des fins de rencontres.

Car il n’est pas exempt de tout reproche dans sa gestion contre Manchester United, avec des entrées d’Abner Vinicius et Duje Caleta-Car, au détriment de Nemanja Matic, qui n’ont rien donné. Quatre journées avant la fin de la Ligue 1, l’OL a encore de grandes chances d’accrocher une place en C1, mais il faudra se relever pour éviter de s’enfoncer dans la crise avec des rendez-vous périlleux contre le RC Lens et un déplacement chez l’AS Monaco notamment.