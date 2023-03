PSG : l’avocate d’Achraf Hakimi dénonce une tentative de racket !

La suite après cette publicité

La nouvelle est tombée ce vendredi matin, Achraf Hakimi a été mis en examen pour viol, suite aux accusations portées par une jeune femme de 23 ans. L’histoire s’est déroulée le samedi 25 février, à la veille de la rencontre du PSG à Marseille, pour laquelle Hakimi n’était pas présent. Comme rapporté plus tôt dans la journée, il a été mis en examen ce vendredi par un juge d’instruction et placé sous contrôle judiciaire, sans interdiction de quitter le territoire.

On attendait une réaction de la part de l’avocate du latéral droit marocain, Me Fanny Colin. Celle-ci a transmis un communiqué à L’Equipe. « Je rappelle que la mesure de mise en examen qui a suivie cette audition est un passage obligé pour toute personne qui fait l’objet d’une accusation de viol et offre enfin à Monsieur Hakimi la possibilité de se défendre en lui ouvrant un grand nombre de droits, en premier lieu celui de prendre connaissance du dossier ». Car Achraf Hakimi a bien été entendu par la police dans cette affaire.

Une tentative de racket ?

Le Marocain nie fermement les accusations qui sont portées contre lui. « Lors de son audition, réalisée à sa demande expresse, Achraf Hakimi a fermement démenti les accusations portées contre lui ». Et Me Fanny Colin contre-attaque en dénonçant une tentative de racket. « Après les quelques heures d’audition je retiens pour ma part que la dénonciatrice a refusé de déposer plainte, a refusé de se soumettre au moindre examen médical ou psychologique et a refusé d’être confrontée à Achraf Hakimi alors pourtant que l’accusation ne repose exclusivement que sur ses propos. Il résulte selon moi des pièces qui sont entre les mains de la police judiciaire que Monsieur Hakimi a, dans cette affaire, été l’objet d’une tentative de racket. »

Coupable ou victime ? L’enquête devra déterminer ce qu’il en est pour Achraf Hakimi. L’avocate de la jeune femme impliquée, Me Rachel-Flore Pardo, a précisé qu’elle ne commentera pas les propos du camp Hakimi. « Ma cliente a fait le choix de se confier à la justice et ne s’exprimera que devant elle ». Les stratégies des deux camps sont connues, et il faudra désormais attendre le résultat de l’enquête.

