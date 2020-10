MU : le message d'Edinson Cavani après sa signature

Parti du Paris Saint-Germain cet été, Edinson Cavani était à la recherche d'un nouveau challenge et l'attaquant uruguayen a finalement pris la direction de l'Angleterre puisqu'il s'est engagé en faveur de Manchester United lundi pour un an, plus une année en option. Et forcément, l'Uruguayen a hâte de débuter sa nouvelle aventure.

«Très fière de faire partie de cette grande équipe et impatient de porter ce nouveau maillot», a écrit l'ancien élément offensif des champions de France sur son compte Twitter, le tout accompagné du montage des Red Devils avec son futur numéro, le 7. Edinson Cavani fera peut-être ses premiers pas avec sa nouvelle équipe le 17 octobre contre Newcastle, en Premier League (5e journée).

Very proud to be part of this great team and looking forward to wear this beautiful shirt.



Muy contento por formar parte de este gran equipo y ansioso de vestir esta hermosa camiseta.#MUFC ❤️🔴 @ManUtd pic.twitter.com/jnHZaE21eV