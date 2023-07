Le Real Madrid en passe de boucler le transfert d’un indésirable

Álvaro Odriozola est sur le point de rejoindre la Real Sociedad. En effet, d’après les dernières indiscrétions de nos confrères de chez Relevo, le club espagnol basé à Saint-Sébastien est en train de nouer des contacts avancés pour que le joueur de 27 ans revienne jouer à la Reale Arena après cinq saisons passées loin du Pays basque. Alors qu’il arrivait en fin de contrat en juin 2024, l’accord entre le joueur madrilène et la Sociedad est acté et il ne reste plus qu’à finaliser le départ du joueur en provenance de la capitale italienne.

Il s’agit maintenant de trouver un accord avec le Real Madrid. Les bonnes relations entre le club madrilène et la Real Sociedad pourraient faciliter le départ d’Álvaro Odriozola en direction Saint-Sébastien. L’espoir de la formation basque, avec qui il a déjà fait 57 apparitions avec l’équipe première avant de rejoindre Santiago Bernabeu, est que le joueur résilie son contrat avec la Casa Blanca. Pour rappel, malgré des débuts prometteurs, la carrière du joueur espagnol a ensuite marqué le pas, au point d’être prêté au Bayern et à la Fiorentina.

