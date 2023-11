FC Nantes : les raisons du départ inattendu de Pierre Aristouy

Pierre Aristouy n’aura finalement pas tenu bien longtemps. Pompier du FC Nantes en fin de saison dernière, qu’il est parvenu à maintenir in extremis en Ligue 1, le technicien se savait sur un fil. Dès le début de sa mission, les négociations autour de son contrat de deux ans ont donné la tendance. L’ancien entraîneur des U19 n’a jamais vraiment été considéré comme l’homme de la situation. La pré-saison puis les résultats de ce premier tiers de championnat ont finalement eu raison de lui. Il n’y a pas que ça car le club occupe une honorable 11e place en Ligue 1. D’après Ouest-France, les premiers désaccords avec la direction interviennent dès le mercato.

Le coach souhaite un effectif réduit de 16 joueurs expérimentés, aidés de quelques jeunes qu’il connaît bien. À l’issue de l’été, c’est pourtant un groupe très large de 25 éléments professionnels qu’il a à sa disposition, en plus de trois gardiens. Dans ce contexte, difficile de contenter tout le monde, d’autant que certaines recrues n’étaient pas programmées comme Marquinhos et Duverne. Si Aristouy a bien validé ces signatures, l’attaquant et le défenseur empêchent certains jeunes d’obtenir du temps de jeu. On reproche également à l’entraîneur un manque de communication auprès de son groupe où il ne s’adresse directement qu’à deux ou trois joueurs seulement. Forcément, cela allait finir par lui coûter son poste dès la première mauvaise période de résultat. Sans victoire depuis 4 matchs de championnat (3 défaites et un nul), il a été écarté, remplacé par Jocelyn Gourvennec, comme nous l’indiquions ce matin.