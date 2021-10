Ibrahima Konaté est en train de se mettre tout Liverpool dans la poche

La suite après cette publicité

Les supporters de Liverpool apprennent encore à le connaître. Car il faut bien le dire, depuis le début de la saison Ibrahima Konaté n'a pas beaucoup joué avec sa nouvelle équipe. Le défenseur central n'a disputé que trois rencontres, deux en Premier league et une League Cup, toutes dans leur intégralité, mais le rendu parle de lui-même. Durant ces trois matches face à Crystal Palace, Manchester United et Norwich, les Reds ont inscrit 11 buts sans en encaisser un seul. Des statistiques probantes pour ce nouveau venu, qui a surtout éclaboussé la rencontre dans le derby face aux Red Devils (5-0) le week-end dernier.

Le Franco-Malien de 22 ans a par exemple écœuré le quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo. Monstre physique (1m94, 92 kilos), il n'a pas laissé un centimètre au Portugais, venant le titiller au duel et lui chipant même quelques ballons dans les pieds. L'ancien Madrilène a d'ailleurs fini par s'agacer auprès de l'arbitre qui laissait un peu trop jouer à son goût. La présence de Konaté a rassuré car, même s’il a connu un peu de déchet dans le jeu long, il ne s'est jamais compliqué la tâche, couvrant parfaitement ses arrières, et jouant simple la plupart du temps vers Henderson et Alexander-Arnold.

Il a mangé CR7...

«C’est un défenseur très athlétique. C’est comme si les défenseurs centraux devenaient les nouveaux ailiers aujourd'hui. La vitesse que prennent ces défenseurs centraux est incroyable. Quel athlète ! Sa puissance, sa vitesse… Il est encore si jeune mais il a tellement de potentiel. Il y a beaucoup de concurrence pour les places à son poste mais il a l’air d’être un très bon élément pour nous», prophétisait le sérial centreur de Liverpool quelques jours avant la victoire historique des siens à Old Trafford. Andrew Robertson, son pendant à gauche de la défense, affichait lui un très large sourire dimanche dernier à l'évocation de son nouveau partenaire en défense.

«Konate, c'est un gars fantastique. Il s’est installé très rapidement dans le vestiaire. Il est important que vous essayiez de mettre les gars à l’aise le plus rapidement possible, car c’est à ce moment-là que vous obtenez une performance comme celle qu’il a pu faire contre Manchester United. Il est à l’aise avec son environnement. Pour le moment, il n’a pas trop joué cette saison. Il voudra jouer plus, c'est sûr, mais il a dû s’installer dans un nouveau pays, un nouveau club, un nouvel environnement. Il est encore jeune, ce que tout le monde oublie parce que c’est un géant (rires), mais il est important que les gens gardent ça à l'esprit», tempérait l'Écossais.

et est en train de faire bouger la hiérarchie

Les supporters de Liverpool sont eux aux anges. Sur les réseaux sociaux, certains s'amusent même à dire que leur club a choisi le bon défenseur du RB Leipzig (en référence aux débuts hésitants de Dayot Upamecano avec le Bayern Munich), recruté tout de même 36 M€ avec un contrat courant jusqu'à 2026. Les Reds regardent à long terme avec l'ancien Sochalien. Sa titularisation contre MU avait d'ailleurs de quoi surprendre car depuis le début de saison, c'est Joël Matip qui faisait équipe avec Virgil van Dijk. Le Camerounais a dû s'asseoir sur le banc le week-end dernier, et risque une nouvelle fois de laisser la place à Konaté contre Brighton ce samedi puisqu'il était titulaire en League Cup cette semaine contre Preston North End, une rencontre durant laquelle Jürgen Klopp a fait tourner la totalité de son effectif.

«Il y a quelques décisions que je dois prendre. Dieu merci !, plaisantait l'entraîneur allemand en conférence de presse d'avant-match hier. Cela signifie que nous avons plusieurs options. Les mauvais moments sont quand vous n'avez pas d'option. Il s'agit de savoir qui semble le plus susceptible de nous aider à gagner le match. J'espère qu'il s'agira de la bonne décision», répondait-il lorsqu'un journaliste lui demandait qui il allait faire jouer entre Matip et Konaté. Même si tous les voyants sont au vert, le Français n'a pas une place garantie dans le onze. C'est aussi ça le lot des grandes équipes et l'apprentissage du plus haut niveau.