Arsenal - PSG : les compositions officielles

Premier grand test européen de la saison pour le PSG qui se déplace sur la pelouse d’Arsenal, un match comptant pour la 2e journée de la Ligue des Champions. Difficilement vainqueur de Gérone (1-0) lors de son entrée en lice, Paris devra radicalement hausser son niveau de jeu pour repartir de Londres avec un bon résultat. En face, les Gunners doivent se lancer après un timide match nul 0-0 sur le terrain de l’Atalanta Bergame. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Luis Enrique choisit sans surprise 4-3-3. Donnarumma est de retour dans la cage, Hakimi et Nuno Mendes présents sur les côtés de la défense, une charnière Marquinhos-Pacho. Dans l’entrejeu, Vitinha est accompagné par Joao Neves et Zaïre-Emery. Enfin en attaque, l’absence de Dembélé est compensée par Doué, Lee dans l’axe et Barcola à gauche. Côté Gunners, Mikel Arteta opte pour un 4-2-3-1. Raya en dernier rempart, Saliba-Gabriel dans l’axe de la défense, Calafiori et Timber sur les côtés. Au milieu Rice et Partey évolueront en soutien de Havertz. Pour l’attaque, Martinelli et le capitaine Saka entourent Trossard.

Les compositions

Arsenal : Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori - Rice, Partey, Havertz - Saka ©, Trossard, Martinelli

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos ©, Pacho, N.Mendes - Zaïre-Emery, J.Neves, Vitinha - Doué, Lee, Barcola

