Le communiqué tranchant du PSG sur la Super League

Une petite victoire pour les organisateurs et les partisans du projet Super League. La Cour de justice de l’Union européenne a ainsi fait savoir qu’à ses yeux, que le règlement de la FIFA et de l’UEFA qui interdit l’apparition de nouvelles compétitions est va à l’encontre du droit de l’Union Européenne. Une situation de monopole illégale donc, et qui redonne espoir aux pro-Super League. Ils sont pour l’instant deux parmi les cadors européens, à savoir le FC Barcelone et le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain lui, est totalement contre, et l’a encore fait savoir dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

« Le Paris Saint-Germain rejette totalement et complètement tout projet de soi-disant Super League, ce qui a été le cas depuis le premier jour et le restera toujours », a d’abord expliqué le club de la capitale, via son président Nasser Al-Khelaïfi, également patron de l’ECA et très proche du patron de l’UEFA Aleksander Čeferin.« En tant que fière institution européenne, le PSG soutient les principes du modèle sportif européen, les valeurs de compétition ouverte et d’inclusion, et travaille avec toutes les parties prenantes reconnues du football européen - surtout avec les supporters et les joueurs, qui sont au cœur du football », a conclu le patron de l’écurie parisienne. Le message est clair.