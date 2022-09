Leonardo ne devrait pas rejoindre Valence

Longtemps pressenti pour être le nouveau directeur sportif de Valence après l'arrivée de Gennaro Gattuso, en qualité d'entraîneur principal, l'ancien joueur de Valence et ex-directeur sportif du PSG Leonardo (53 ans), ne devrait pas l'être. Et ce malgré sa proximité avec Jorge Mendes qui pouvait peut-être joué en sa faveur. Le Brésilien n'a pas nié les contacts auprès de l'Équipe avec le club espagnol comme le souligne SuperDeporte, « Nous avons parlé un peu, mais rien de plus. Le fait qu'on parle de moi là-bas me rend heureux, c'est un club où j'ai joué ».

Ce qui se dit actuellement, c'est que Valence devrait continuer a travailler sans pur directeur sportif mais avec Jorge Mendes conseiller de Peter Lim (propriétaire) et Gattuso avec le secrétaire technique Miguel Angel Corona (dans les tuyaux pour devenir DS du club, validé par le coach italien). L'indécision règne du côté de Valence...