FC Barcelone : ça commence à chauffer pour João Félix

L’aventure avait très bien commencé. Lorsque João Félix déposait ses bagages du côté de Barcelone, il y avait un mélange d’enthousiasme et de scepticisme autour de ce que pourrait faire le Portugais sous les ordres de Xavi. Mais assez vite, l’attaquant portugais a montré qu’il pouvait apporter bien des choses à ce Barça. Il a ainsi très vite été décisif lors des matchs joués en septembre, avec ce doublé et cette passe décisive face à Anvers notamment, alors qu’il sortait déjà d’une grosse rencontre face au Betis.

Mais au fur et à mesure que la saison avance, force est de constater que celui qui appartient encore à l’Atlético de Madrid commence à lever le pied. Ce jeudi, au lendemain de la victoire sans brio du Barça contre Almeria (3-2), il est encore à l’affiche dans les médias espagnols, et pas pour les meilleures raisons. Les journaux du pays ibérique ne manquent d’abord pas de souligner que Xavi l’a sorti à la pause. Il aurait notamment été trop nonchalant à la récupération sur le premier but de l’équipe andalouse, ce qui a agacé son coach.

La presse commence à tacler

Il n’y a pas que sur ce but où le Portugais a des choses à se reprocher, puisque sur les 45 minutes disputées hier, il n’a pas vraiment été étincelant. « Ceux qui disent que Félix est un joueur terriblement irrégulier, et que c’est ça qui l’a empêché de faire un saut de qualité ces dernières saisons, ont plus raison que jamais après ce match contre Almeria », peut-on lire dans Sport par exemple. « Sa réputation de joueur peu constant l’accompagne pendant cette époque blaugrana », explique de son côté AS.

Autant dire que sa situation va être surveillée de très près après la trêve. Comme l’indiquent les médias locaux, il peut compter sur le soutien de Joan Laporta, qui avait fait de son arrivée à Barcelone une affaire personnelle, lui qui est très proche de Jorge Mendes. Aux dernières nouvelles, la direction catalane souhaite toujours le conserver au terme de son prêt. Mais qu’en pense réellement Xavi ? Affaire à suivre…