Manchester City-Everton : les compositions officielles

Lendemain de soirée. Manchester se réveille, entre espoirs et désespoir. Ole Gunnar Solskjaer a été viré de United, quelques heures avant la rencontre qui doit opposer Manchester City à Everton, à l'Etihad Stadium, ce dimanche (à suivre en direct sur FM à 15h). L'objectif pour les Citizens, loin du tumulte du voisin : gagner pour reprendre la deuxième place à Liverpool et ne surtout pas laisser filer Chelsea. Les Toffees (11e) restent eux sur 3 défaites et 2 nuls et la gronde risque de s'intensifier. Rafa Benitez n'a plus beaucoup de soutien.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre de la 12e journée, trois jours avant la réception du PSG en Ligue des champions, Pep Guardiola est privé de Kevin De Bruyne, touché par le covid. Incertain, Jack Grealish est absent... Le technicien espagnol choisit d'aligner un 4-3-3, avec une défense Cancelo, Laporte, Stones, Walker. Au milieu, le jeune Cole Palmer est accompagné par Gundogan et Rodri. Devant, Bernardo et Foden sont rejoints par le très médiatisé Sterling. En face, Rafa Benitez opte pour un 4-4-1-1, avec Lucas Digne en défense et la doublette Richarlison-Townsend devant.

Les compositions d'équipes :

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Laporte, Cancelo - Palmer, Rodri, Gundogan - Sterling, Foden, Bernardo

Everton : Pickford - Coleman, Godfrey, Keane, Digne - Gordon, Delph, Allan, Gray - Townsend - Richarlison