CdF, Nantes : Waldemar Kita refuse de s’enflammer

Waldemar Kita n’a pas éclaté de joie après la nouvelle qualification du FC Nantes en finale de Coupe de France, ce mercredi, contre l’OL à la Beaujoire (1-0). En zone mixte, le président nantais a préféré rester sobre, insistant plutôt sur la période difficile traversée par son club en championnat, 14e de Ligue 1 et encore loin d’avoir scellé son maintien.

«Il y a une fatigue, parce qu’on se concentre beaucoup sur le championnat. C’est une finale c’est vrai, et une finale ça se gagne, a-t-il rappelé. Et en même temps c’est vrai qu’en championnat on est un peu juste. Il faut dire les choses comme elles le sont.» Actuellement englué dans une série de 6 matches sans victoire en Ligue 1, Nantes peine en effet à trouver de la régularité. Encore battus sévèrement par Reims le week-end dernier (0-3), les Canaris n’ont désormais plus que 4 points d’avance sur la zone rouge. Et on imagine que la réception de Monaco dimanche (17h05) prend déjà beaucoup de place dans l’esprit du président.

