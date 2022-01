RC Lens-OM : Franck Haise n'a pas aimé l'arbitrage

L'Olympique de Marseille s'est imposé dans le nord de la France ce dimanche soir sur la pelouse du Racing Club de Lens. Si le but de Cédric Bakambu ne souffre d'aucune contestation, ce n'est pas le cas de la première réalisation, sur penalty de Dimitri Payet. Medina, croche légèrement la jambe de Mattéo Guendouzi. Franck Haise, n'a pas franchement apprécié.

« La victoire de l'OM est amplement méritée. Elle nous a mis dans une grande difficulté pour récupérer le ballon et même quand on récupérait le ballon, c'était difficile. La victoire de Marseille est méritée encore une fois après le penalty me paraît contestable. Je dois le dire », a déclaré l'entraîneur artésien en conférence de presse.