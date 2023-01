Yahia Attiyat Allah priorité de Montpellier au poste de latéral gauche

À moins de quinze jours de la fermeture du mercato, Montpellier ne compte aucune recrue. Au poste de latéral gauche justement, les Montpelliérains ont érigé Yahia Attiyat Allah en priorité pour renforcer ce secteur. Des premières discussions ont eu lieu avec son entourage. Le défenseur marocain de 27 ans a été l’une des révélations de la dernière Coupe du Monde.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, aucun accord contractuel n’existe entre les parties. En plus de Montpellier, Besiktas et l’Olympiakos apprécient son profil. Cette saison, il a ainsi pris part à 12 rencontres de championnat avec le Wydad Casablanca, marqué un but et délivré deux passes décisives.

