Ligue 1 : Lyon, tenu en échec par Reims, rate le top 4

Sur une bonne dynamique en Ligue 1 (dernière défaite contre l’OM, le 22 septembre), l’Olympique Lyonnais (5e) recevait le Stade de Reims (7e). Pour cette rencontre au stade Auguste-Delaune, Pierre Sage avait décidé d’aligner un quatuor offensif composé d’Ernest Nuamah, Rayan Cherki, Saïd Benrahma et Alexandre Lacazette. En face, Luka Elsner devait faire face à une hécatombe de blessés et décidait de mettre Thibault De Smet en défense, deux mois après son dernier match avec les Rémois.

D’entrée, les Lyonnais ont tenté de surprendre leurs adversaires du soir. Après huit minutes de jeu, Cherki percutait dans l’axe et trouvait Lacazette en relai qui écartait sur Nuamah. L’international ghanéen centrait ensuite pour Benrhama qui n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide. Mais son but avait été refusé pour hors-jeu. Pas de quoi ralentir les offensifs des Gones et de l’Algérien qui s’est procuré une nouvelle occasion (13e), stoppée par Yehvann DIouf. Le portier rémois a ensuite réalisé deux parades phénoménales face à Cherki (15e), puis Lacazette (30e). Finalement, il s’est incliné après un nouveau mouvement du duo Lacazette-Cherki. Trouvé dans la profondeur à gauche par Matic, le capitaine lyonnais trouvait la tête de l’international espoirs pour l’ouverture du score (39e, 0-1). Reims a tenté de répondre avec cette frappe lointaine d’Amadou Koné, mais Lucas Perri s’était bien couché pour écarter le ballon. Plus dominateur, Lyon menait logiquement au score à la mi-temps.

Reims plus combatif, Lyon rate le coche

Au retour des vestiaires, les Rémois sont revenus avec de meilleures intentions. Beaucoup plus pressants et combatifs, les locaux sont revenus au score grâce à Oumar Diakité (55e, 1-1), après un corner d’Ito et un cafouillage dans la surface. Voyant son équipe en difficulté sur cette deuxième mi-temps, Sage a décidé de faire entrer Malick Fofana à la place de Nuamah. Dans les dix dernières minutes du match, l’international belge sert Lacazette dans la surface, qui s’écroule face à Aurelio Buta. Mais Stéphanie Frappart, l’arbitre de la rencontre, a sanctionné le joueur de l’OL d’un carton jaune pour simulation.

Les Lyonnais ont par la suite multiplié les frappes sur la cage de Diouf, avec Fofana (86e) et Tolisso d’une reprise de volée (87e). Mais le portier de 25 ans n’a pas bronché. En toute fin de rencontre, Perri signait deux arrêts face à Teuma et Nakamura (90e+6) pour empêcher Lyon de perdre dans les dernières minutes. Les deux équipes se sont finalement quittées sur un score de parité (2-2). Au classement de cette Ligue 1, Lyon rate l’occasion d’intégrer provisoirement le top 4 et reste à la 5e position du championnat. Reims est derrière à la 6e place, avec un point de retard. Lors de la prochaine journée, les Champenois recevront le Racing Club de Lens, tandis que les Lyonnais affronteront Nice, après un déplacement à Qarabag en Ligue Europa, en milieu de semaine.