Arsenal : l'avenir de David Luiz bientôt réglé

La situation de David Luiz (33 ans) à Arsenal suscite de vifs débats en interne. Catastrophique lors de son entrée en jeu mercredi soir face à Manchester City (3-0), le défenseur central brésilien a plombé son équipe en commettant deux erreurs grossières. En fin de contrat le 30 juin prochain avec les Gunners, l'international auriverde ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Si le manager du club londonien Mikel Arteta s'est prononcé en faveur d'une prolongation, la réalité serait autre pour l'un des plus gros salaires d'Arsenal (plus de 120 000 euros par semaine). Dans une interview accordée à TalkSport, l'agent du joueur Kia Joorabchian a confirmé que le futur du principal protagoniste sera entériné cette semaine.

« La situation du point de vue d'Arsenal sera résolue cette semaine. Pas seulement la situation de David Luiz. Plusieurs problèmes au sein de l'ensemble de la structure seront résolus. La situation contractuelle a traîné non pas à cause de la volonté de David ou d'Arsenal de finaliser mais vraiment de la situation qui s'est produite au cours de la pandémie. Il n'y a pas de problème. Il s'agit simplement de permettre à Arsenal de régler tout ce qui doit être réglé pendant cette situation de pandémie », a ainsi commenté l'agent de l'ancien Parisien. Reste à savoir si David Luiz poursuivra l'aventure ou non avec les Gunners...