Qualifs Euro 2024 : la Lituanie et le Monténégro se partagent les points

Pour le compte de la 5e journée des qualifications pour l’Euro 2024, la Lituanie, lanterne rouge du groupe G avant cette rencontre, recevait le Monténégro, à trois points de la Hongrie et la Serbie, occupant les deux premières places de la poule. Une rencontre qui s’achevait sur un score de parité dans un match plutôt prolifique (2-2). Après un premier acte vierge en buts, il fallait attendre la fin de l’heure de jeu pour voir un peu d’activité, et un but refusé aux visiteurs (57e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Monténégro 5 4 -1 1 2 1 3 4 4 Lituanie 2 4 -4 0 2 2 3 7

Les Jaune-et-Vert trouvaient le chemin des filets grâce à Gytis Paulauskas (1-0, 71e). Pourtant, les Braves Faucons renversaient la rencontre en quelques minutes avec les réalisations signées Nikola Krstovic (1-1, 78e) et Stefan Savic (1-2, 89e). Finalement, les deux nations se partageaient les points après l’égalisation tardive de Fedor Cernych dans le temps additionnel (2-2, 90+4e). Un résultat qui n’arrange ni la Lituanie, qui quitte néanmoins la dernière place de la poule, ni le Monténégro, qui rate l’occasion de se rapprocher des premières places.