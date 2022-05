Les compositions probables de la finale de la Coupe de France

La suite après cette publicité

C'est ce soir que l'OGC Nice et le FC Nantes s'affrontent dans une finale inattendue de la Coupe de France. Les Aiglons attendaient ce moment depuis 1997 et leur victoire aux tirs au but contre Guingamp. Pour les Canaris, il faut remonter à l'an 2000 pour retrouver trace de leur dernier succès dans la compétition, et même en finale. La bande d'Olivier Monterrubio l'avait emporté face aux amateurs de Calais. Nous voilà deux décennies plus tard mais la volonté de soulever un trophée est toujours vivace, surtout avec le règne presque sans partage du PSG en France depuis la venue de QSI.

Ce match est très attendu par les deux équipes. Avec un effectif plus étoffé, le Gym partira légèrement favori mais sa dynamique actuelle peut faire peur. Galtier devrait titulariser Bulka, gardien en coupe, plutôt que Benitez. La défense serait constituée de Lotomba, Todibo, Dante et Bard. Au milieu, Rosario ferait la paire avec Thuram dans l'axe alors que Boudaoui, à droite, et Kluivert, à gauche, sont pressentis pour prendre les couloirs. Ils soutiendraient une attaque composée de Delort et Gouiri. Kombouaré lui enverra son gardien titulaire en championnat, Alban Lafont. Castelletto, Girotto, Pallois formeraient la défense à trois. Coco et Merlin occuperaient les rôles de piston, tandis que Moutoussamy et Chirivella débuteraient dans l'axe, un cran en dessous Blas, qui lui épaulerait le duo Kolo Muani-Simon devant.