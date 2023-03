Ligue des Champions : le Borussia Dortmund crie au scandale

La suite après cette publicité

Hier soir, deux clubs sont passés à la trappe en Ligue des Champions. Humilié par le Benfica, le Club Bruges est sorti par la petite porte. Le Borussia Dortmund ne peut pas en dire autant. Mais les Marsupiaux sont aussi tombés à Stamford Bridge. Pourtant, les Allemands partaient avec un léger avantage, eux qui s’étaient imposés 1 à 0 grâce à un but de Karim Adeyemi. Hier soir, ils ont été battus 2 à 0 avec notamment un pénalty transformé par Kai Havertz. Mais ce dernier a dû s’y prendre à deux fois. En effet, sa première tentative avait échoué sur le poteau.

Emre Can flingue l’arbitre

Mais l’arbitre de la rencontre a décidé de faire retirer l’international allemand puisque plusieurs joueurs, dont certains du BVB mais aussi un de Chelsea; ont pénétré trop tôt dans la surface. Malgré les protestations de Dortmund, Havertz a bien tiré à nouveau le pénalty et il l’a, cette fois-ci, transformé. Ce qui a permis aux Blues de prendre un avantage décisif pour la qualification. Les Marsupiaux, qui ont tout tenté pour revenir, se sont inclinés 2 à 0. Mais cette élimination a un goût très amer. Après le coup de sifflet final, Emre Can a taclé violemment Monsieur Makkelie sur Prime Vidéo en Allemagne.

«On ne méritait pas de perdre, mais on a perdu à cause de l’arbitre. Redonner le pénalty à retirer comme ça, comment c’est possible ? Je ne comprends pas. L’arbitre a été très mauvais aujourd’hui. La façon dont il nous a parlé était arrogante. On jouait ici à Stamford Bridge, peut-être qu’il a eu peur des supporters, je ne sais pas. L’UEFA doit nous attribuer un autre arbitre, ça n’allait pas du tout. C’est très douloureux d’être éliminé aujourd’hui. Chelsea a bien joué en première période, en seconde période on a eu une belle occasion par Jude (Bellingham). Mais au final, on a eu trop peu d’occasions si on est honnête et on n’a pas réussi à marquer.»

Le BVB commente ce choix

Jude Bellingham a aussi évoqué cette décision sur BT Sport. Et pour lui, c’est la course de Kai Havertz qui aurait dû être sanctionnée. «Je ne veux pas avoir d’ennuis. C’est décevant, mais le fait qu’ils aient eu une occasion de retirer est une blague. Pour chaque pénalty avec une course aussi lente, il y aura un empiétement par des personnes courant dans la surface d’environ un mètre, mais c’est le jeu. Ils ont pris la décision et nous devons vivre avec.» L’Anglais était malgré tout très déçu par cette décision.

Edin Terzic, lui, n’a pas souhaité commenter le choix de l’arbitre. «Quand la décision prend 5 ou 6 minutes, c’est qu’elle n’est pas facile à prendre. Je suis manager de Dortmund, responsable de la prestation de l’équipe, pas de celle de l’arbitre. On n’a pas parlé des arbitres ces dernières semaines, on ne va pas commencer ce soir (mardi) Il n’y a pas à avoir honte (de cette défaite). Ne vous méprenez pas, on est déçus. Mais on va se relever, on va repartir et on verra où ça nous amène en mai.» Le BVB va devoir digérer cette élimination après une décision qui fait couler beaucoup d’encre ce mercredi.