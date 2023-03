Chelsea - Borussia Dortmund : les notes du match

Le Borussia Dortmund avait frappé un grand coup lors du match aller, s’imposant 1-0 grâce à un but d’Adeyemi, un peu contre le cours du match puisque les Blues avaient dominé. Ce soir, du côté de Stamford Bridge, tout était à jouer, avec une équipe de Chelsea décevante en Premier League et qui n’a d’autre choix que d’aller au bout en Ligue des Champions pour la disputer la saison prochaine. Pour ce choc passionnant, Graham Potter sortait un onze avec Wesley Fofana pour couvrir le forfait du blessé Thiago Silva notamment, et un trio d’attaque composé de Félix, Sterling et Havertz. En face, Adeyemi était absent, mais Haller était bien là en pointe de l’attaque, alors que Kobel était également indisponible et donc remplacé par Meyer dans les cages. La rencontre démarrait sur un rythme intéressant, avec Sterling qui partait seul face au portier rival dès la 2e minute de jeu, mais qui, inexplicablement, freinait et ne s’en allait pas tenter de battre Meyer.

La suite après cette publicité

Dans la foulée, Brandt se blessait et laissait sa place à Reyna. Meyer devait sortir une belle intervention devant Félix, qui s’était régalé dans la surface allemande (6e). Havertz voyait lui sa frappe terminer dans le petit filet (8e). Après une entame forte des Blues, le rythme se calmait et le BVB commençait à reprendre le contrôle de la possession. Kepa sortait même un bel arrêt sur un coup franc plein de vice de Reus (17e). Les Allemands se faisaient cependant peur à la 28e, avec une frappe sur le poteau de Kai Havertz, alors que Meyer était battu. La meilleure occasion d’un match plutôt intéressant jusqu’ici, avec un Borussia Dortmund assez à l’aise dans les petits espaces, mais trop peu dangereux une fois dans les derniers mètres.

À lire

Chelsea-BVB : le soulagement de Graham Potter

Chelsea plus dangereux

Havertz expédiait lui une belle frappe sous la barre, mais l’action était annulée suite à un hors-jeu de Sterling plus tôt. Derrière, sur un cafouillage, Koulibaly et Félix manquaient une superbe occasion d’ouvrir le score (40e). Après un service de João Félix, Chilwell dévissait (42e). Si Dortmund avait le ballon, c’est clairement l’équipe locale qui était la plus dangereuse. Et ce qui devait arriver, arriva. Sur un bon centre de Chilwell, Sterling ratait complètement sa première tentative, mais conservait le ballon, qu’il expédiait au fond d’une frappe puissante après un contre-favorable face à Reus (1-0, 44e). Avantage assez logique pour les Londoniens à la pause, et dès le retour des vestiaires, ils allaient avoir une occasion en or pour doubler la mise. Havertz manquait cependant ce penalty, tiré en deux-temps, et qui a terminé sa course sur le poteau gauche de Meyer (49e).

La suite après cette publicité

Mais l’arbitre n’hésitait pas et ordonnait que le penalty soit tiré une deuxième fois, puisque des joueurs étaient entrés dans la surface. Cette fois, l’Allemand ne se manquait pas, tirant du même côté, mais trouvant bien le fond des filets (2-0, 53e). Toutefois, les Blues n’étaient pas à l’abri, puisque Bellingham, pratiquement à bout portant, ne trouvait pas le cadre alors qu’il semblait plus simple de la mettre au fond que de se rater (58e). Suite à une belle action collective, Wolf forçait Kepa à sortir un bel arrêt réflexe (64e). Chelsea était désormais un peu plus prudent, ayant fait le plus dur, et on retrouvait un Borussia Dortmund un peu plus entreprenant, mais avec peu de mordant devant si ce n’est ces rares occasions. Résultat des courses, les Allemands laissaient beaucoup d’espaces derrière, et les joueurs offensifs de Chelsea se régalaient. Bellingham ne trouvait pas le cadre sur cette tête (88e). Le score n’a plus bougé, et Chelsea a évité la catastrophe et rejoint Benfica comme deuxième qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Graham Potter sauve sa tête au passage.

Revivez le film du match sur notre live commenté.

La suite après cette publicité

L’homme du match : Havertz (7) : le milieu offensif reconverti en avant-centre s’est rapidement signalé dans cette rencontre, alors qu’il est la cible des critiques en ce moment. Il manque une première occasion en angle fermé (8e), tandis que sa frappe du gauche a terminé sur le poteau (28e). L’Allemand est aussi présent sur l’ouverture du score (44e), initiant le mouvement. Il marque également le second but de son équipe en retirant le penalty, généreusement accordé par l’arbitre, après avoir échoué sur le poteau lors de la première. Il n’est pas numéro 9 mais sa présence aura fait mal au BvB.

Chelsea :

- Kepa (6,5) : le gardien a assuré ce soir même s’il n’a finalement pas eu tant que que ça à faire. Il y a eu cette belle horizontale sur ce coup-franc de Reus (15e) et cette sortie autoritaire dans les airs aux poings (31e). Encore très concentré sur ce tir croisé de Wolf (64e), il est suppléé par Chilwell sur ce tir qui semblait cadré de Reyna (55e). Précieux, il a même fini la rencontre avec le brassard de capitaine autour du bras.

La suite après cette publicité

- Fofana (6) : auteur du but de la victoire contre Leeds ce week-end, l’ancien Stéphanois ne se sera pas particulièrement distingué, ce qui est plutôt bon signe pour un défenseur. Une faute très évitable devant sa surface (15e) mais dans l’ensemble il aura été propre. Des duels remportés et des relances plutôt bonnes à noter, en plus de se jeter pour ralentir cette dernière tentative de Wolf (90e+5). Il aura été mis en difficultés de rares fois, quand le BvB jouait en une touche.

- Koulibaly (7) : concentré dès les premières minutes, le défenseur a rassuré et gagné la grande majorité de ses duels (7/10), mettant sous étau un Haller privé de ballons. Il a coupé de nombreuses trajectoires en soutien de ses coéquipiers. Aérien sur coups de pied arrêtés (6e), il manque tout de même une énorme situation où seul face au but il se trompe (40e). Sa présence a fait beaucoup de bien à Chelsea jusqu’au bout de la nuit.

La suite après cette publicité

- Cucurella (6) : titulaire dans cette défense à trois, l’Espagnol a mis l’intensité nécessaire à un match de C1. Propre dans l’ensemble, sa mobilité lui a parfois joué des tours comme sur cette occasion de Bellingham où il retrouve à l’entrée de sa surface (58e), loin de sa zone. Sa vitesse a pu soulager ses partenaires sur certaines situations, notamment en coulissant derrière Chilwell.

- James (5,5) : il a eu du mal à se situer dans son couloir entre la mobilité de Reus et d’Ozcan, et les montées de Guerreiro. D’ailleurs le danger est souvent venu de son côté, à l’image de la grosse occasion de Bellingham sur laquelle il ne peut intercepter le cuir (58e). Un bon centre qui aurait pu faire mal (28e) et un ballon salvateur dégagé dans sa surface (39e). Mieux en seconde période où il n’a pas hésité à aller chercher Guerreiro.

La suite après cette publicité

- Kovacic (6) : capitaine du soir, le Croate commence par concéder un étonnant corner (2e). Des passes pas toujours bien assurées (12e), des duels perdus, il n’a pas brillé ce soir mais l’a fait au métier, à l’image de ce petit accrochage sur Reyna dans la surface (25e) ou de cette percée qui a abouti au but de Sterling (42e). Il a également su initier le pressing en plus de quelques remontées de balle intéressantes. Remplacé par Loftus-Cheek (83e).

- Fernandez (6) : il a plutôt bien résisté au pressing adverse, même dos au jeu. Le champion du monde aura vécu une soirée aussi propre que discrète. On ne l’a finalement pas beaucoup. Son association avec Kovacic a bien fonctionné malgré quelques vagues allemandes sur la dernière demi-heure. Le plus gros transfert du football anglais a serré le jeu quand il le fallait. Remplacé par Zakaria (87e).

La suite après cette publicité

- Chilwell (6,5) : discret sur son côté, il a plutôt été propre techniquement, à l’image de ce centre repris de volée (33e). Il manque tout de même complètement le cadre sur cette frappe en bonne position (42e) mais c’est son centre qui amène le penalty (48e). Le jeu en triangle du BvB lui a causé quelques maux de tête (25e). Un retour très important dans sa surface devant Guerreiro (45e+2) et un contre sur ce tir cadré de Reyna (55e).

- Sterling (4) : « heureusement » qu’il est signalé hors jeu sur cette première offrande de Joao Felix où il tergiverse complètement (2e). Sur la suivante, c’est sa transmission en profondeur qui est ratée (19e), puis ce contrôle sans pression manqué (35e). Il finit par marquer en s’y reprenant à deux fois, ayant totalement raté sa première tentative (44e). Sa vitesse aura été un danger permanent pour la défense adverse même s’il s’est éteint au fur et à mesure de la soirée. Remplacé par Pulisic (83e).

La suite après cette publicité

- Havertz (7) : voir ci-dessus.

- Joao Felix (6,5) : le Portugais était dans tous les bons coups ce soir. Auteur de trois belles passes en profondeur pour Sterling (2e, 38e) et Havertz (8e), et d’échouer deux fois devant Meyer (6e, 40e), le joueur prêté par l’Atlético a fini par être récompensé en offrant la balle de but à Sterling (44e). Il a su faire la différence sur de nombreux ballons même s’il fut plus discret au retour des vestiaires. Il a d’ailleurs été remplacé par Gallagher (67e), qui a vu son but être refusé pour une position de hors-jeu de Sterling (76e).

La suite après cette publicité

Borussia Dortmund :

- Meyer (4,5) : remplaçant du titulaire habituel Kobel (blessé), le gardien allemand est bien rentré dans sa rencontre en sortant quelques parades décisives face aux attaquants anglais. Impuissant, il ne peut absolument rien sur la frappe surpuissante de Sterling (43e). Face au double penalty d’Havertz, il perd deux fois son face-à-face en se trompant de côté.

- Wolf (5) : le latéral allemand a touché pas mal de ballons en première période. Son activité dans son couloir droit a été bénéfique à son équipe. Il a réalisé quelques belles passes en profondeur pour ses coéquipiers. Le premier but vient de son côté, mais il n’est pas directement au contact de l’action. Il est malheureux sur le second, où il offre un penalty après une main dans la surface. Il se procure presque à lui tout seul une magnifique occasion de but, mais sa tentative est stoppée par Kepa (65e). C’est lui qui a eu une ultime balle de prolongation. Très en vue, mais malchanceux.

La suite après cette publicité

- Süle (4) : si l’ancien défenseur central du Bayern Munich a été solide dans les airs, il a eu bien plus de mal quand le ballon était à terre, face à la vitesse des Blues. Sa lenteur lui a fait défaut à plusieurs reprises dans des duels. Il a été toutefois propre dans sa relance ne prenant pas de risque et a réalisé quelques interventions déterminantes. Mais il n’a pas été assez impérial pour annihiler les assauts des Londoniens.

- Schlotterbeck (4) : comme son compère, il a souffert face à la vista des locaux offensivement. Il a été pris quelquefois dans son dos par des appels en profondeur. Il a effectué toutefois plusieurs dégagements nécessaires dans sa surface. Son alignement défensif a piégé plusieurs fois les attaquants de Chelsea, régulièrement hors-jeu. Moins performant que lors du match aller.

La suite après cette publicité

- Guerreiro (3,5) : lors des 45 premières minutes, le latéral gauche portugais a été très discret sur son côté gauche. Il a été peu utilisé par ses partenaires. Il rate une belle opportunité juste avant la mi-temps dans la surface de réparation adverse (45e+3). Il a bien trop subi les événements après la pause et dans ce huitième de finale retour en général.

- Can (5,5) : comme lors du match aller, le milieu de terrain allemand a été la plaque tournante de son équipe. Précieux autant défensivement par sa combativité qu’offensivement par sa conservation du ballon, il a été un métronome pour les siens. Sa débauche d’énergie a été une fois de plus irréprochable. Mais cela n’a pas suffi pour obtenir la qualification.

La suite après cette publicité

- Brandt (non noté) : blessé après seulement trois minutes, le meneur de jeu allemand n’a pas pu montrer l’étendue de son talent ce soir et son absence s’est fait ressentir. Remplacé par Giovanni Reyna (5e - note 4,5), le jeune Américain a directement pris le jeu à son compte en venant récupérer plusieurs ballons très bas pour organiser les attaques de son équipe. Il a réalisé quelques appels intéressants dans la profondeur. Il a disparu au fil des minutes en seconde période.

- Özcan (5) : le Turque a été très en vue défensivement ce mercredi soir à Stamford Bridge. Il a ratissé pas mal de ballons dans l’entrejeu. Sa qualité technique a permis aux siens de réaliser de longues conservations de ballon, notamment lors du premier acte. Trop neutre en deuxième mi-temps. Remplacé par Jamie Bynoe-Gittens (64e), le crack anglais n’a pas eu l’opportunité de s’illustrer. Son entrée a même été décevante.

La suite après cette publicité

- Bellingham (3) : sur ses terres, le phénomène anglais a déçu de bout en bout. Il a perdu énormément de ballons au milieu de terrain mettant en danger ses défenseurs. Il s’illustre une première fois en fin de première période avec une sublime ouverture pour Guerreiro (45e+3). Il rate aussi une énorme situation de but en ne cadrant pas son tir (58e). Une prestation indigne de son énorme talent.

- Reus (3) : la légende du Borussia Dortmund a bien débuté sa rencontre après un splendide coup franc arrêté (17e). Mais le numéro 11 du Borussia a déçu par la suite. Il n’a jamais pesé sur le front de l’attaque. Sur l’ouverture du score, il n’est pas assez conquérant face à Sterling, se faisant effacer facilement. À 33 ans, son influence sur le jeu de son équipe s’amoindrit de match en match.

La suite après cette publicité

- Haller (3) : à part quelques bonnes déviations pour ses coéquipiers, l’avant-centre formé à l’AJ Auxerre a été invisible en première mi-temps. Il ne s’est procuré aucune occasion et n’a touché que très peu de ballons. Même configuration au retour des vestiaires, où il n’a pas été trouvé par ses partenaires. Remplacé par Donyell Malen (77e), qui a été plus percutant que l’ancien buteur de l’Ajax.