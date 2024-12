Les confidences radieuses de Pablo Longoria sur l’OM

Cette saison, l’OM s’est remis à rêver. Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi et sans Coupe d’Europe, le club de la Canebière sait que c’est sûrement l’une de ces saisons où les sommets ne sont pas si loin, comme si toutes les étoiles étaient soudainement alignées. Fort d’un recrutement assez réussi malgré quelques erreurs de casting qui commencent à se révéler et des postes assez dépourvues, Marseille avait donc les cartes en main pour réaliser une saison historique. Pour autant, les promesses du début de saison se sont étiolées au gré des rencontres et l’OM a rapidement perdu des points sur les locomotives parisiennes et monégasques. Un retard loin d’être prohibitif et qui tend même à se réduire depuis quelques semaines. En effet, le PSG est de plus en plus brinquebalant et la victoire ô combien précieuse de l’OM au Vélodrome contre Monaco (2-1) semble avoir imprimé une nouvelle dynamique.

C’est dans ce contexte plus radieux que Pablo Longoria s’est livré au micro du streamer Zack Nani. Restant sur trois victoires dont une qui a eu lieu ce dimanche soir sur la pelouse d’un Saint-Etienne livide (0-2), le président marseillais a fait part de sa fierté pour les dernières sorties de son équipe. Mieux encore, l’intéressé ressent de plus en plus la patte Roberto De Zerbi : «c’est une bonne période. Après la déroute contre Auxerre, tu te poses des questions. La trêve a été longue. Les moments d’après, Lens, Monaco, hier…Ce sont des matches sur lesquels j’ai pris le plus de plaisir cette saison. J’ai dit à Roberto qu’on sentait que l’équipe travaillait bien et ils mettent en place des choses. On est encore loin de ce que veut mettre le coach. Les joueurs prennent de plus en plus de plaisir sur le terrain et les dirigeants aussi. Sainté ? C’est l’un des matches qui représentent le mieux ce que veut faire Roberto. Les passes entre les lignes, les recherches de passes intermédiaires…On sent que les choses travaillées à l’entraînement se traduisent sur le terrain.»

Pablo Longoria est très heureux de l’OM actuel

Le coach italien arrive petit à petit à faire comprendre ses schémas de jeu tant ingénieux qu’incompréhensibles à ses joueurs et les résultats commencent même à suivre. Un pari qui s’avère finalement être payant pour la direction marseillaise, qui avait tout misé cet été sur l’un des entraîneurs les plus convoités du Vieux Continent après son expérience réussie du côté de Brighton. Relancé sur cette quête de l’entraîneur idéal cet été, Longoria a expliqué qu’il n’avait pas hésité une seule seconde avant d’ériger RDZ en priorité : «la quête de l’entraîneur ? C’est un plaisir, mais c’était fatigant (rires). La recherche de l’entraîneur était un dossier sur lequel on a mis beaucoup de temps. On avait les idées claires. On avait des noms en tête. Mais quand on a su que Roberto était encore disponible, on a gardé ça dans notre tête même si on savait que ça allait être compliqué. Il travaille pour la passion. C’est un passionné du football. Il y a des messages qu’il n’écoute pas tout le temps. La relation qui s’est créée entre Medhi, le coach et même moi. Il est content de vivre une aventure de passion comme ça.»

Une relation entre dirigeants qui semble être au beau fixe. Alors que Medhi Benatia est récemment arrivé et commence à prendre de plus en plus de poids dans l’organigramme phocéen, le secteur sportif marseillais commence à réellement se structurer et toutes les personnes semblent tirer vers la même direction. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Pablo Longoria ce lundi, affirmant qu’il avait retrouvé une osmose rare dans ce milieu : «c’est quelque chose de beaucoup plus complet. L’arrivée de Medhi nous a donné un vent frais. Medhi est top. Il était l’ancien agent d’Ounahi, on a senti qu’il puait le football. J’avais besoin de son énergie, de quelqu’un de frais qui veut faire les choses différemment. Cet été, l’arrivée de Fabrizio, du coach, de beaucoup de personnes dans le secteur sportif nous donne l’envie de créer quelque chose de dynamique dans le rayon sportif. C’est quelque chose que je n’ai plus senti depuis Valence. Il y a une osmose spéciale entre le coach, Medhi et tout le secteur sportif. Quand tu as des enfants, un jour il va à l’université. Tu le laisses dans les meilleures conditions. C’est un peu pareil avec Medhi. J’ai voulu déléguer avec lui et je peux le faire avec lui car il peut être un directeur sportif de haut niveau.»