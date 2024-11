MU : le message d’adieu de Ruud van Nistelrooy

Coach éphémère de Manchester United, Ruud van Nistelrooy a parfaitement assuré l’intérim après le limogeage d’Erik ten Hag. Le Batave se serait bien vu continuer l’aventure sur le banc d’Old Trafford, mais l’arrivée du Portugais Ruben Amorim a scellé son départ. Et ce vendredi, l’ancien buteur du club a tenu à adresser un message d’adieu aux fans des Red Devils.

« À tous les membres du Manchester United Football Club, en particulier à l’équipe du staff, aux joueurs et aux supporters. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour vos efforts et votre soutien incroyables. Ce fut un privilège et un honneur de représenter le club en tant que joueur, entraîneur et manager, et je chérirai toujours les souvenirs que nous avons partagés ensemble. Le M.U.F.C. aura toujours une place spéciale dans mon cœur, et j’espère qu’il y aura encore beaucoup de jours de gloire à Old Trafford très bientôt - non seulement parce que je veux que le club se porte bien, mais aussi parce que vous le méritez tous ! Tous mes vœux et à bientôt, Ruud », a-t-il posté sur son compte Instagram.