Ballon d’Or : le vote étonnant de Karim Benzema au trophée Kopa

Ce lundi, la cérémonie du Ballon d’Or a eu lieu et c’est encore Lionel Messi qui a remporté son 8e trophée. Du côté du Trophée Kopa, l’international anglais, Jude Bellingham a marché sur l’eau et a remporté cette distinction du meilleur espoir. Et pour ce trophée, contrairement au Ballon d’Or où ce sont les journalistes qui votent, ce sont les anciens Ballon d’Or qui choisissent le vainqueur. Et qui dit Ballon d’Or dit donc Karim Benzema, lauréat 2022.

Dans son édition du jour, France Football a dévoilé le détail des votes et on a donc pu découvrir la préférence de Karim Benzema. Le Français a été chauvin puisqu’il a placé… Eduardo Camavinga en numéro un. Autre choix surprenant, il a décidé de placer Pedri en numéro 2 et enfin Jude Bellingham en 3e position. KB9 a été l’un des rares à snober Jamal Musiala, auteur d’une saison XXL avec le Bayern Munich.