RC Lens : Kevin Danso révèle ses ambitions XXL

Kevin Danso affiche haut et fort ses ambitions. Depuis son arrivée en France au RC Lens, en provenance d’Augsbourg pour 5,5 M€, le défenseur central de 24 ans s’est forgé une solide réputation. L’international autrichien (11 sélections), apparu à 26 reprises toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2022-2023 avec les Sang et Or (1 but et 1 passe décisive), fait même partie des meilleurs joueurs à son poste en Ligue 1 selon bon nombre d’observateurs. Le joueur passé par Southampton attise logiquement les convoitises, comme nous vous le révélions il y a peu, et rêve grand pour la suite de sa carrière.

« Quand on est footballeur professionnel, on rêve de remporter des titres et de grands succès, a-t-il confié lors d’une interview accordée à Kicker. Pour moi, ce sera toujours un rêve de gagner la Coupe du monde. Ce serait le plus grand de tous, même si ce sera bien sûr très, très difficile. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football. (rires) J’ai beaucoup d’objectifs personnels, je veux jouer au plus haut niveau et je crois que je peux le faire. Je travaille dur chaque jour pour que cela se produise à un moment donné. » Kevin Danso demeure en tout cas sous contrat jusqu’en 2026 avec Lens, qui compte bien profiter de ses services le plus longtemps possible.

