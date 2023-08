L’ASSE refuse encore une offre pour Nkounkou !

A 10 jours de la fin du mercato, la situation continue d’être tendue entre l’AS Saint-Etienne et Niels Nkounkou. Si l’international espoir tricolore a retrouvé les terrains le week-end dernier avec les Verts face à QRM (2-1), l’ancien Marseillais veut plus que jamais partir comme il l’avait d’ailleurs expliqué à la presse il y a quelques semaines. Seul problème, l’ASSE est inflexible. Selon nos informations, le club du Forez a d’ailleurs refusé une nouvelle offre de la part de l’Eintracht Francfort ces derniers jours. Une offre supérieure aux 6 M€ déjà proposés en juillet. Le club de Ligue 2 a fait savoir à son homologue allemand qu’il souhaitait 10 M€. Une somme, à l’heure où l’on écrit ses lignes, qui reste pour l’instant non négociable.

Les prochains jours s’annoncent décisifs d’autant que Francfort souhaite vraiment s’attacher les services de ce latéral gauche très prometteur et qui avait réalisé six mois convaincants en L2 l’an passé (6 buts, 8 passes décisives). Sifflé par une grande partie du public de Geoffroy Guichard, Niels Nkounkou, d’habitude si performant sur son côté gauche, n’a pas spécialement brillé se contentant du service minimum. Loïc Perrin et Jean-François Soucasse devront s’interroger sur l’intérêt de conserver un joueur contre son gré. Pour rappel, les Verts ont levé l’option d’achat du joueur de 2,5 M€ à Everton contre son gré et doivent reverser 30% de la plus-value réalisée à la formation anglaise en cas de transfert.