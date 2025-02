La déclaration d’amour de Roberto De Zerbi à l’OM

En juillet dernier, l’Olympique de Marseille a frappé un grand coup. À la recherche d’un entraîneur après le départ de Jean-Louis Gasset en fin de saison, les Olympiens ont décroché le gros lot et sont parvenus à s’attacher les services de Roberto De Zerbi. Un pari pour le moment largement réussi, puisque l’ancien coach de Brighton parvient pour l’instant à placer son équipe sur la deuxième marche du classement et affiche une moyenne de 2 points par match en Ligue 1.

Si les supporters sont ravis du travail réalisé par l’Italien, le principal intéressé semble lui aussi s’éclater dans la cité phocéenne. Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille du match contre Saint-Étienne (17h), le technicien de 45 ans a clamé son amour pour l’écurie marseillaise : « J’ai besoin de sentir une connexion avec l’endroit où je travaille, sinon j’ai du mal à m’exprimer. Travailler sans y mettre le cœur, sans mettre une partie personnelle de moi, ce n’est pas pour moi. J’ai besoin d’un sentiment d’être vraiment proche des gens. Je suis venu ici parce que je cherchais un environnement qui me fasse rêver et qui me donne la chair de poule. Quand tu crées une connexion de ce genre, ce n’est plus un travail. Avec Benatia, on est déjà en train de préparer les années suivantes. Je veux voir ce que je peux offrir aux personnes qui viennent supporter cette équipe. C’est un des seuls métiers qui te permet de transmettre autant d’émotions à des personnes que tu ne connais pas. » Un message qui témoigne aussi de la confiance que lui accorde Mehdi Benatia, récemment promu directeur du football à l’OM.