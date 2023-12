CAF Awards 2023 : Yassine Bounou élu meilleur gardien africain de l’année

Les CAF Awards 2023, la cérémonie récompensant les plus grands acteurs du football africain de l’année, se déroulent actuellement ce lundi, à Marrakech (Maroc). Avant de connaître le meilleur joueur africain de l’année, le prix du meilleur gardien a été délivré à Yassine Bounou, vainqueur de l’Europa League avec le Séville et aujourd’hui à Al-Hilal, en Arabie saoudite, mais surtout demi-finaliste du Mondial 2022, avec le Maroc.

