OM : le retour très remarqué de Florian Thauvin

La suite après cette publicité

À 27 ans, Florian Thauvin sort de ce qui est sans doute la pire saison de sa carrière. Longtemps absent en raison d'une blessure à la cheville, le milieu offensif de l'Olympique de Marseille avait stoppé la compétition en septembre 2019 avant de la reprendre en mars 2020. Malheureusement pour lui, son retour à la compétition avait été très vite interrompu par la pandémie de coronavirus qui avait entraîné l'arrêt de la saison 2019/2020 de Ligue 1. Durant tout le printemps, le natif d'Orléans a toutefois eu le temps pour préparer son retour. Et quel retour !

Titularisé face à Brest (une première depuis le 24 mai 2019 face à Montpellier), Thauvin n'a pas manqué de briller en terres bretonnes. Auteur de l'ouverture du score sur un enroulé du gauche, Thauvin a ensuite délivré deux galettes à Duje Caleta-Car. Un but, deux passes désicives, que faire de mieux ? À l'heure d'aborder une saison 2020/2021 avec un statut de vice-champion de France à assumer, ainsi qu'une Ligue des Champions à jouer, André Villas-Boas n'a pas caché en conférence de presse sa joie de pouvoir enfin compter sur l'autre grand atout offensif de l'OM avec Dimitri Payet.

«C'est un des joueurs qui nous a manqué la saison dernière. Avant que j'arrive (à l'OM), il était incroyable. Il va nous apporter un extra cette saison. Si on ajoute sa créativité à celle de Payet, la capacité offensive des deux peut nous donner une autre dimension en attaque». Quelques minutes après AVB, Thauvin s'est présenté à son tour devant les médias. L'occasion pour lui de faire part de son énorme soulagement.

Thauvin confirme qu'il reste à l'OM

«Personnellement, c'est une victoire pour moi. Après une longue période d'absence, c'est toujours très compliqué. On se pose beaucoup de questions, on ne sait pas comment on va revenir. J'ai beaucoup travaillé. Ce soir (hier), je me suis bien senti donc c'est une vraie satisfaction. J'ai beaucoup galéré, je vous le répète, mais c'est la vérité. C'est un soulagement. Je me suis bien préparé pendant toute la présaison pour ça. J'ai un geste pour le coach parce qu'il a toujours été présent pour moi et j'ai une relation particulière avec lui. Je ferai toujours le maximum pour lui».

Tout heureux, Florian Thauvin a enfin été relancé sur son avenir. Lié jusqu'en 2021, le milieu de terrain a été clair : il reste à l'OM cette saison. «J'ai déjà répondu à cette question. Ce qui est important pour moi, c'est de jouer au football. C'est la chose que j'aime le plus. Je veux faire une grosse saison, revenir à mon meilleur niveau et le reste on verra après». Mais si le joueur semble bien décidé à briller de mille feux avec l'OM cette saison, sa situation contractuelle (sous contrat jusqu'en 2021) va forcément obliger les Phocéens à bouger. Que ce soit pour le prolonger ou le vendre dès cet été.