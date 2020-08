Brest - OM : les notes du match

Dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1, le Stade Brestois accueillait l'OM au stade Francis-Le Blé. Giflés par Nîmes (4-0) lors de la première journée, les hommes d'Olivier Dall'Oglio devaient se racheter à domicile. Côté phocéen, la saison démarrait ce soir suite au report du match face à l'AS Saint-Etienne la semaine dernière. Pour cette affiche du dimanche soir, Dall'Oglio optait pour un 4-2-3-1 avec le seul Cardona en pointe. André Villas-Boas s'appuyait sur un 4-3-3 et titularisait notamment sa nouvelle recrue Leonardo Balerdi en charnière centrale.

La suite après cette publicité

Après une entame poussive liée à la vivacité d'exécution des Brestois, l'OM se procurait une première opportunité juste avant le quart d'heure de jeu. Strootman récupérait un ballon aux abords de la surface et transmettait à Benedetto dont la frappe contrée était bien captée par Larsonneur (14e). Deux minutes plus tard, le Stade Brestois réagissait avec une belle frappe de Faivre qui filait juste à côté des buts gardés par Mandanda (16e). Malmené par une formation brestoise joueuse, l'OM ouvrait le score sur sa deuxième tentative.

Thauvin déjà décisif pour l'OM

Bien lancé par Sanson, Thauvin réalisait sa spéciale et voyait sa frappe déviée par Perraud surprendre Larsonneur (0-1, 20e). Les hommes de Villas-Boas creusaient l'écart juste avant la demi-heure de jeu. Suite à un coup-franc frappé par Thauvin, Caleta-Car au six mètres ajustait Larsonneur (0-2, 27e). Juste avant la pause, le Stade Brestois revenait dans le coup. Sur la droite, Cardona distillait un bon centre dans la surface pour Charbonnier qui remisait pour Faivre. Ce dernier du plat du pied ajustait Mandanda (1-2, 45+1). Au retour des vestiaires, l'OM manquait de reprendre le large. Radonjic sur la droite récupérait le ballon et transmettait à Benedetto. Le centre de l'attaquant marseillais était repoussé de justesse par Duverne devant Thauvin (49e). Une première incursion marseillaise qui réveillait les hommes de Dall'Oglio. Charbonnier (53e, 66e) puis Cardona (60e) ne convertissaient pas leurs belles opportunités.

Les hommes d'André Villas-Boas manquaient d'asséner le coup de grâce par Benedetto bien servi par Thauvin qui voyait sa tentative repoussée par Larsonneur (68e). Mais une nouvelle fois, l'OM crucifiait son adversaire à un moment clé du match. Sur un coup-franc bien frappé par Thauvin, Caleta-Car s'élevait plus haut que tout le monde et s'offrait un doublé (1-3, 80e). La formation olympienne ratait le quatrième but par Balerdi à la réception d'un nouveau coup-franc frappé par Thauvin, mais le défenseur argentin seul face à Larsonneur ne cadrait pas (84e). Après avoir raté le coche par Tavares qui butait sur Mandanda (88e), Brest réduisait une nouvelle fois le score. Sur la droite, Charbonnier profitait d'un excellent service de Faussurier pour ajuster de près Mandanda (2-3, 89e). L'OM a tremblé jusqu'au bout mais s'offrait son premier succès de la saison.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.

L'homme du match : Caleta-Car (7,5) : avec l'absence d'Alvaro, son association avec Balerdi allait être scrutée de très près. Toujours aussi costaud dans les duels, le défenseur croate surgit au bon moment sur un coup-franc de Thauvin pour inscrire le deuxième but marseillais (27e). Sa vision du jeu lui permet d'anticiper les situations dangereuses. Toujours soucieux de relancer proprement, l'intéressé s'est mué en patron de sa défense. Une incompréhension avec Balerdi profite à Faivre sur la réduction du score brestoise (1-2, 45+1). Au plus fort de la domination brestoise, il n'a pas tremblé et a fait preuve de maturité dans ses interventions. Récompensé par un deuxième but suite à un nouveau coup-franc frappé par Thauvin (1-3, 80e). Une prestation XXL ce soir pour l'international croate.

Stade Brestois

Larsonneur (4) : le portier breton devait attendre la 13e minute et cette frappe à ras de terre signée Dario Benedetto, pour s'illustrer et ainsi rassurer sa défense (14e). Mais il ne pouvait absolument rien faire sur cette merveille de frappe déclenchée par Florian Thauvin, touchée du bout du pied par son défenseur, malheureux sur ce coup-là (20e). Lâché par sa défense, il ne pouvait que constater les dégâts sur ce plat du pied de Caleta-Car (29e). Une nouvelle fois battu sur ce coup de pied arrêté bien repris de la tête par Caleta-Car, double buteur ce soir (80e). Une soirée difficile pour le portier brestois.

Pierre-Gabriel (4) : un match dans son ensemble très compliqué pour le latéral droit. Acculé dans sa défense, ce dernier n'inspirait nullement la sérénité lorsque les assauts marseillais étaient lancés et se faisait bien trop souvent prendre dans son dos par les nombreux appels de Benedetto (37e). Néanmoins, son apport offensif était tout de même bien présent ce soir, grâce à plusieurs centres dangereux (42e, 53e).

Duverne (3) : l'ancien défenseur lensois se faisait une petite frayeur sur ce ballon touché de la main, mais heureusement pour lui la VAR n’estimait pas de penalty, alors que la main était elle bien réelle (24e). En difficulté lorsque les Phocéens entraient dans la surface de réparation, il était toutefois l'auteur d'un magnifique sauvetage sur sa ligne sur ce tacle, empêchant ainsi Thauvin de voir double. Mais à vingt minutes du terme, ce dernier était devancé dans un duel aérien par un Caleta-Car omniprésent dans les airs, qui crucifiait le fils de pêcheur breton (79e).

Baal (3,5) : aligné dans l'axe de cette défense à quatre, l'ancien lensois subissait à l'instar de ses coéquipiers défensifs les nombreuses offensives marseillaises. Ses relances peu précises ne l'aidaient pas à rentrer dans son match (59e). Toutefois déterminant sur ce ballon en profondeur en direction d'un Sanson qui filait aux buts, mais le défenseur axial veillait au grain (58e).

Perraud (3,5) : si le natif de Toulouse tenait parfaitement son rang et mettait très souvent un terme aux tentatives de Florian Thauvin lors des premières actions, la technique du champion du monde français finissait par faire la différence sur cette lourde frappe. Le défenseur malheureux sur cette action, déviait la trajectoire de ce dernier dans la lucarne de son gardien (20e). Un match difficile pour le Français ce soir qui a beaucoup trop subi.

Diallo (3) : l'international espoir français n'était pas très à l'aise ce soir. Il n'avait clairement pas l'impact espéré dans ce milieu ce soir, tant ses passes courtes et son orientation du jeu ne mettaient que trop peu souvent en difficulté les Olympiens. Remplacé à la 86e par Magnetti qui se faisait remarquer par une vilaine faute sur Aké, sanctionnée d'un carton jaune (90e).

Belkebla (5,5) : le milieu de terrain algérien très à l'aise avec le ballon se faisait néanmoins subtiliser ce dernier trop souvent, malgré une volonté d'orienter le jeu visible à plusieurs reprises (52e). Bien plus en vue en seconde période, il n'hésitait pas à lancer ses latéraux en profondeur, entraînant un nombre incalculable de centres. Remplacé à la 85e par Mbock qui n'était pas loin d'égaliser dans les dernières secondes, mais sa tête fuyait le cadre (90+4).

Honorat (6) : après une excellente course dans son couloir droit, l'ailier offensif n'était pas loin de délivrer un caviar à Charbonnier mais ce dernier voyait sa frappe s'envoler loin du cadre (11e). N'hésitant pas une seule seconde à mettre beaucoup d'envie, il multipliait les appels dans le dos d'un Amavi en souffrance dans son couloir gauche. Ses nombreux centres n'étaient pas loin de trouver preneur à l'heure de jeu mais un Charbonnier maladroit ratait le cadre (66e). Remplacé à la 72e par Le Douaron qui ne touchait trop peu de ballons pour se distinguer lors de ces vingt dernières minutes.

Charbonnier (5,5) : après un excellent travail de Franck Honorat sur son côté, l'ancien joueur de Reims se précipitait un peu trop et sa frappe dévissée fuyait le cadre (11e). Tentant de mettre au profit de ses partenaires son jeu de tête supérieur à la moyenne, il était néanmoins trop peu précis pour inquiéter le portier international français (25e, 53e). Il pensait permettre à son équipe d'égaliser mais son but était finalement refusé pour un hors-jeu (64e). Sur l'action qui suit, son pied trop ouvert ne lui donnait pas la chance de cadrer après ce bon travail de Cardona (66e). Mais à deux minutes de la fin, le bon centre de Faussurier lui permettait de réduire l'écart sur cette belle reprise au premier poteau (89e).

Faivre (5,5) : peu loin d'ouvrir le score au quart d'heure de jeu sur cette lourde frappe flottante qui passait très près du montant de Steve Mandanda (15e). Mais la seconde occasion était la bonne pour lui. Sur un ballon mal repoussé par la défense marseillaise, son plat du pied maîtrisé venait redonner espoir au public du stade Francis-Le Blé (45+1). Intenable, ses longues enjambées mettaient en difficulté les hommes d'AVB. Remplacé à la 79e par Faussurier qui délivrait une sublime passe décisive à son numéro 10, Charbonnier (88e).

Cardona (4,5) : aligné à la pointe de l'attaque bretonne ce soir, l'ancien monégasque décrochait beaucoup pour ainsi permettre à ses partenaires de trouver plus d'espaces. Mais cela ne fonctionnait que très rarement dans ce match. Peu loin d'obtenir un penalty après un duel litigieux avec Strootman dans la surface, mais Mr Delerue ne bronchait pas (39e). Son sublime centre n'était pas loin de trouver preneur mais Charbonnier trop court ne pouvait convertir celui-ci (66e). Remplacé à la 79e par Tavares qui n'était pas loin de réduire la marque à quelques minutes du terme, mais il n'ouvrait pas assez son pied pour tromper Mandanda (88e).

Olympique de Marseille