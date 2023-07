Barça : la prolongation de Marc-André ter Stegen en bonne voie

Après une saison globalement décevante du FC Barcelone à cause de son élimination dès la phase de poules de la Ligue des Champions, et ce malgré le titre obtenu en Liga, Marc-André ter Stegen a lui réalisé un exercice 2022/2023 très intéressant. Il s’agit même d’une des meilleures saisons du gardien allemand depuis son arrivée en Catalogne. En effet, le portier de 31 ans a remporté le trophée Zamora après avoir encaissé seulement 18 buts en 38 rencontres de Liga pour 26 clean-sheets. Une belle consécration qui vient confirmer son importance au sein de l’équipe dirigée par Xavi. Le gardien formé au Borussia Mönchengladbach devrait même être l’un des vice-capitaines de la formation barcelonaise pour les années à venir.

La suite après cette publicité

Et selon les dernières indiscrétions de nos confrères de Marca, le FC Barcelone et Marc-André ter Stegen ont déjà entamé des négociations pour le renouvellement du gardien qui termine son contrat avec le club du Barça en juin 2025. Dans ce dossier, l’optimisme est de mise puisque le gardien allemand se sent bien en Catalogne. Le média espagnol précise d’ailleurs que la proposition est déjà sur la table des négociations tandis que les discussions entre les deux parties sont très bonnes. Une prolongation de son contrat jusqu’en 2028 est espérée par la direction barcelonaise sachant que les dirigeants du club catalan veulent que l’Allemand termine sa carrière au Camp Nou. Affaire à suivre donc…

À lire

FC Barcelone : Arthur Melo donne son avis sur Vitor Roque