Serie A : Sassuolo chute encore à Vérone et perd Berardi

En pleine crise, Sassuolo, dix-huitième et premier relégable de Serie A, se déplaçait sur la pelouse du Hellas Vérone, dix-septième, pour le compte de la 27e journée. Une affiche de bas de tableau entre deux formations à la peine depuis le début de la saison. Des difficultés confirmées lors du premier acte puisqu’aucun des 22 acteurs ne parvenait à trouver la faille (0-0).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 17 Hellas 23 27 -12 5 8 14 24 36 19 Sassuolo 20 27 -23 5 5 17 32 55

Au retour des vestiaires, la physionomie de cette rencontre ne changeait guère et très peu d’occasions étaient à signaler au Marc’Antonio Bentegodi. Il fallait finalement attendre les derniers instants pour voir Karol Swiderski ouvrir le score (1-0, 79e) et permettre aux joueurs de Vérone d’empocher les trois points. Avec ce résultat (1-0), Sassuolo, qui a perdu Domenico Berardi sur blessure (possible rupture du tendon d’Achille), chute à la 19e place, à trois longueurs de son adversaire du jour, 17e.