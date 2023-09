PSG : le retour en grâce remarqué d’Achraf Hakimi

La suite après cette publicité

Achraf Hakimi est de retour. Plongé dans un torrent médiatique le 26 février dernier lorsqu’une jeune femme de 23 ans l’accusait de viol, le natif de Madrid vogue progressivement vers un avenir plus radieux dans la capitale française. Mardi soir, le latéral parisien, crédité d’un 8 par la rédaction FM, a d’ailleurs confirmé son retour au premier plan. Loin de la tourmente, celui qui avait particulièrement déçu en fin d’exercice 2022-2023 s’est, en effet, illustré de la plus belle des manières. À l’origine de l’action menant au pénalty puis à l’ouverture du score de Kylian Mbappé et auteur d’un petit bijou pour parachever le succès des siens, l’ancien joueur du Borussia Dortmund n’a pas manqué ses retrouvailles avec son ancien club.

Un apport dans son couloir et au milieu…

Libéré et dans la continuité de ses prestations réalisées depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien, le Marocain de 24 ans (64 sélections, 8 buts) était tout simplement partout. Réputé pour ses capacités athlétiques au-dessus de la moyenne, l’ex-Intériste a logiquement multiplié les courses dans son couloir droit. Sérieux face aux rares incursions des Marsupiaux, il s’est surtout montré déterminant aux abords de la surface adverse. Impliqué dans tous les mouvements offensifs parisiens, il servait notamment Vitinha peu après le quart d’heure de jeu mais ce dernier trouvait finalement le poteau du BvB (19e). Pas de quoi freiner les ardeurs du droitier d’1m81.

Au retour des vestiaires, Hakimi prouvait alors - une nouvelle fois - son entente naturelle avec Ousmane Dembélé en l’envoyant dans la profondeur avant de voir Niklas Süle commettre l’irréparable dans sa propre surface. Suffisant pour faire taire les critiques naissantes de la fin de saison passée ? Non. Pour cela, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2026 optait pour un une-deux-trois dans la surface allemande, agrémenté d’un crochet subtil sur Mats Hummels et d’un extérieur du pied pour tromper Gregor Kobel et ainsi parachever la victoire des siens. Un éclair de génie qui ne résume pourtant pas l’entièreté de sa prestation… Appelé à évoluer dans une position très axiale, notamment en phase offensive, Hakimi s’est également distingué par une omniprésence dans le duel. Et les chiffrent parlent pour lui…

Une connexion déjà trouvée avec Ousmane Dembélé !

Avec 119 ballons touchés, 6 duels remportés sur 14 disputés, 3 dribbles réussis en autant de tentatives et 13 ballons récupérés (dont 9 en seconde), le cadre des Lions de l’Atlas a fait preuve d’une implication de tous les instants. Dans cette optique, soulignons également ses 20 interventions défensives réussies, le plus haut total de son équipe. De quoi combler son entraîneur, dithyrambique en conférence de presse. «C’est un joueur top, il apporte une énergie unique. Il a des choses à améliorer et on va l’aider. C’est un plaisir d’avoir un joueur avec cette qualité, de le voir évoluer, qui fait tant d’efforts. Il apparaît dans toutes les zones importantes. Il possède toutes les caractéristiques, il a la tranquillité pour marquer et a inscrit un superbe but». Buteur contre l’Olympique Lyonnais lors de la 4e journée puis passeur décisif face à l’OGC Nice malgré la défaite des siens, le week-end dernier, Hakimi profite également d’une connexion certaine avec Dembélé.

Avec la position très excentrée de l’ancien Barcelonais, le numéro 2 du club de la capitale n’hésite alors pas à s’engouffrer dans les espaces et ainsi provoquer des différences conséquentes. «Je m’entends très bien avec Ousmane Dembélé, on a bien combiné», assurait, à ce titre, l’intéressé avant de revenir sur sa prestation en zone mixte. «Nous avons de grands joueurs. Nous sommes meilleurs d’un point de vue collectif. On défend et on attaque tous, c’est ce qui caractérise ce nouveau Paris Saint-Germain. Le coach fait en sorte que je puisse attaquer et que je puisse rester à l’intérieur. Il me donne beaucoup de confiance. Ces trois points sont très importants, ça nous donne de la confiance, on espère continuer comme ça. Je ne veux pas faire d’analyse de mon début de saison. J’espère continuer à bien faire mon travail». En confiance et plus que jamais épanoui dans la Ville Lumière, Achraf Hakimi va désormais devoir confirmer sur la durée. En attendant, l’OM est prévenu.