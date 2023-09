PSG-BVB : le bijou d’Achraf Hakimi en vidéo

Ce duel entre le PSG et le Borussia Dortmund n’est pas que le premier duel européen de la saison pour les deux écuries, ni uniquement les retrouvailles entre Ousmane Dembélé et son ancien club. Achraf Hakimi lui aussi a joué pour le club allemand entre 2018 et 2020. Et il s’est offert un superbe but.

Après une belle action avec Vitinha, l’international marocain terminait tout ça avec un geste de grande classe dans la surface. A noter qu’il a choisi de ne pas célébrer son but par respect pour son ancien club.