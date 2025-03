PSG : la très surprenante réaction du vestiaire sur le niveau de Liverpool

On sait combien la théorie de la défaite “encourageante” est fragile, mais mercredi soir, celle du PSG face à Liverpool était plus miraculeuse qu’autre chose. Dominateurs en long, en large, et même en travers, les hommes de Luis Enrique ont finalement été crucifiés sur l’unique frappe cadrée du match de leurs adversaires (0-1), intervenue à la 87e minute.

Paris n’a pas été en dessous, et c’est même un euphémisme pour ne pas dire qu’ils ont tourné en ridicule (dans le jeu) une équipe que beaucoup qualifiaient de “meilleure d’Europe” depuis des mois. Après le match, Vitinha avait d’ailleurs exprimé au micro de Canal+ sa confiance à l’aube du match retour à Anfield : «c’est à nous de montrer notre personnalité, on va faire un grand match au retour, cette fois on va marquer et on va passer, j’en suis sûr», confiait le Portugais.

Liverpool n’a pas du tout impressionné les Parisiens

À en croire les informations de L’Équipe, ce sentiment du Portugais s’est converti en une impression générale au cœur du vestiaire. Les Parisiens auraient même été surpris par le niveau d’une équipe qu’on vendait comme une terreur ces derniers mois, et sont aujourd’hui convaincus de pouvoir retourner la situation à Anfield. Certains estimeraient même avoir affronté plus fort cette saison, à l’image d’Arsenal et du Bayern Munich. Contrairement à ce qu’on aurait pu imaginer, l’ambiance n’était pas non plus chagrine dans le vestiaire après le match, assure le quotidien français.

«T’inquiète pas, on va se qualifier», ont glissé plusieurs coéquipiers à Donnarumma, alors que les échanges collectifs laissaient le sentiment suivant : «on les a regardés dans les yeux, on a été supérieurs ». Luis Enrique a rappelé que rien n’était fini à ses joueurs, et l’ambiance lors des séances d’entraînement suivantes était même au beau fixe. Un proche du groupe a aussi déclaré à L’Équipe que les Parisiens étaient encore plus confiants en la qualification «après le match, plutôt qu’avant.» Aucun fatalisme, aucune résignation. Vous l’aurez compris, Paris croit plus que jamais en ses chances d’accéder aux 1/4 de finale. Maintenant, il faut transformer l’essai.