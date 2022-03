Tigres : la machine à marquer André-Pierre Gignac affole les compteurs

La suite après cette publicité

Le papy buteur fait de la résistance. A 36 ans, André-Pierre Gignac s'offre une seconde jeunesse au Mexique. Pilier des Tigres depuis 2015, le natif de Martigues ne cesse de repousser ses limites au sein d'un club et d'un pays où il est devenu une véritable légende. Tout a commencé en 2015 lorsque le Français, alors en fin de contrat à l'Olympique de Marseille, a dit oui au challenge proposé par l'écurie de Monterrey. Un pari osé, mais réussi pour APG.

APG est à fond

Depuis sept ans maintenant, il enchaîne les buts tout en garnissant son palmarès. Vainqueur notamment de la Ligue des Champions CONCACAF en 2020 ou encore de la Supercoupe du Mexique en 2017 puis en 2018, l'ancien joueur du TFC a aussi brillé individuellement, lui qui est le meilleur buteur de l'histoire des Tigres ou qui été élu deux fois meilleur attaquant de la ligue mexicaine (2016 et 2019). Au sommet de son art, Gignac poursuit sur sa belle lancée cette année. En effet, l'avant-centre a bien démarré 2022.

Sur les dix rencontres de championnat qu'il a disputé, APG a trouvé le chemin des filets à neuf reprises. On peut même préciser qu'il a marqué au cours des huit derniers matches de son équipe. Le dernier date de ce week-end, lors de la victoire 2 à 0 lors du derby face à Monterrey. Actuellement meilleur buteur de la Liga MX, il permet à son équipe de pointer à la deuxième place du classement après dix journées, à deux petites longueurs de Pachuca, leader. Avec 162 buts inscrits en 283 matches joués, Gignac continue d'écrire sa belle histoire au Mexique.

Tout le monde s'agenouille devant Gignac

Journaliste à TV Azteca Monterrey, Gerardo Suarez est impressionné par le Français comme il nous l'a confié. «Gignac est depuis longtemps une légende des Tigres. De très loin, il est devenu le meilleur joueur de toute l'histoire de l'institution. Pour ses buts, les titres remportés, il a le respect des fans et du football mexicain. Il vit un moment unique ici. Malgré son âge, il continue de montrer une capacité physique impressionnante, enviable. C'est un sacré joueur, un vrai crack et il faudra de nombreuses années avant que quelqu'un puisse battre ses records». Conquis depuis longtemps, Florian Thauvin lui a aussi rendu hommage récemment.

«C'est comme un grand frère. J'ai connu André quand j'avais 19 ans, j'étais à Bastia. André était à Marseille. On a joué l'un contre l'autre et durant le match je lui ai parlé. Je lui ai dit que je voulais jouer avec lui. J'aime sa façon de jouer, il est super. Et l'année suivante, quand j'avais 20 ans, j'ai rejoint l'OM. Quand j'étais à Marseille, j'ai dû prendre la décision de rejoindre un nouveau club. J'ai toujours suivi André sur Instagram et je le voyais toujours avec le sourire, à marquer beaucoup de buts et avoir une belle relation avec le club et les fans. Je lui ai parlé et il m'a dit qu'il était heureux tous les jours.» Et cela se voit sur le terrain où il s'amuse comme un gosse et plante des buts lui qui aura 37 ans le 5 décembre prochain.