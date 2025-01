Arne Slot considère Nottingham Forest comme un prétendant au titre !

Auteurs d’une saison exceptionnelle, les joueurs de Nottingham Forrest ont reçu des éloges inattendus ce lundi 13 janvier. En conférence de Presse, l’entraîneur de Liverpool Arne Slot a été interrogé sur la saison des Forests à une semaine de la rencontre entre les deux clubs. Et le manager néerlandais s’est montré élogieux envers son adversaire. «J’ai toujours dit qu’on ne pouvait juger le classement qu’à partir de la mi-saison. On est à la mi-saison, et Nottingham Forrest est au même niveau que nos poursuivants. C’est donc une équipe à la bataille avec nous et avec les autres», a déclaré Arne Slot.

Un classement qui n’est pas dû au hasard selon l’entraîneur des Reds, qui explique que «si vous regardez leur façon de jouer et leurs résultats, on remarque que leur position est mérité. Ce sera un défi très difficile pour nous d’obtenir un résultat.» Pour rappel, Nottingham Forrest est la seule équipe à avoir infligé une défaite à Liverpool cette saison, un revers 1-0 à Anfield au mois de septembre. Slot a rappelé cette rencontre en la justifiant, montrant que «c’était dur pour nous de perdre ce jour-là. Maintenant, en regardant en arrière et en voyant où ils se situent en championnat, ce n’est pas un résultat aussi surprenant qu’à l’époque.»