Mercato, fair-play financier : pourquoi Chelsea a pu dépenser autant d’argent cet hiver

L’hiver a beau être très froid et gris à Londres, il a sûrement été un peu plus joyeux que d’habitude pour les supporters de Chelsea. Une chose est sûre, Todd Boehly a mis les gros moyens pour s’assurer que Graham Potter puisse avoir un arsenal suffisant pour aller chercher une place en Ligue des Champions. Actuellement dixièmes au classement de la Premier League, les Blues sont à dix points de la quatrième place occupée par Manchester United, et doivent donc faire une deuxième partie de saison quasi-parfaite pour arracher un ticket pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Ou alors, espérer la remporter, avec les huitièmes face à Dortmund dans deux semaines…

330 millions d’euros - sans inclure les bonus de l’opération Mudryk - ont ainsi été dépensés lors de ce mois de janvier. Un montant colossal, puisque c’est plus que les dépenses combinées de tous les clubs de Serie A, de Liga, de Bundesliga et de Ligue 1 ! Si les fans de Chelsea sont logiquement très heureux, ça fait aussi grincer des dents beaucoup de supporters, en Angleterre comme ailleurs en Europe. Les Blues ne sont-ils pas inquiétés par le fair-play financier ?

Le Telegraph dévoile ainsi les trois raisons qui expliquent pourquoi l’écurie londonienne peut dépenser autant d’argent. Tout d’abord, les contrats très longs proposés aux joueurs. Mudryk a ainsi paraphé un bail de 8 ans, alors que Badiashile a signé pour 7 ans. Pour Enzo Fernandez, on parle d’un contrat allant jusqu’en 2031 ! Des bails très longs qui permettent un amortissement plus doux des opérations, et des paiements échelonnés sur de longues périodes. Chelsea est loin d’avoir dépensé ces 330 millions d’euros dès maintenant, et continuera de les payer pendant de longues années, ce qui l’aide à se plier aux règles du FPF de l’exercice en cours.

Chelsea a augmenté ses revenus grâce aux titres et au mercato

Le média rajoute que les succès récents de ces dernières années, sur la scène européenne notamment, ont débloqué des fonds supplémentaires qui haussent la balance revenus-dépenses du club. Le nouveau système du FPF - qui permet aux clubs de dépenser jusqu’à 90% de leurs revenus contre 70% avant - aide aussi. Enfin, la publication anglaise précise que ces dernières saisons, Chelsea a aussi beaucoup vendu.

En plus de Jorginho (12 M€), les Londoniens ont vendu des joueurs comme Werner (20 M€) ou Emerson (16 M€) l’été dernier, tout comme ils avaient empoché de belles sommes à l’été 2021 en récoltant plus de 100 millions d’euros sur les ventes de Tammy Abraham, Fikayo Tomori ou Kurt Zouma. Cet été-là, les Blues avaient par exemple plus vendu qu’acheté. Voilà qui explique cette folie dépensière de cet hiver.