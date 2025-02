Le duo Giménez-João Félix enflamme toute l’Italie, la clause secrète qui met en danger Robert Lewandowski

Les chouchous de Milan

En Italie, la Gazzetta dello Sport s’enflamme. Le journal parle d’un nouveau paradis milanais, composé de João Félix et Santiago Giménez. Les deux recrues hivernales se sont illustrées après être entrées en jeu à la 60e minute. Le buteur mexicain s’est mué en passeur décisif pour João Félix afin de sceller la victoire 3-1 de l’AC Milan face à la Roma. Les deux sont déjà décrits comme les idoles de San Siro comme le rapporte la Gazzetta. Malgré un temps de jeu restreint, les deux ont donné l’impression d’être très complémentaires. Un duo très prometteur qui fera peut-être les beaux jours du club pour le reste de la saison.

Le Barça peut décider du sort de Lewandowski

Sport nous a fait une révélation sur le contrat de l’attaquant polonais. Il est engagé jusqu’en 2026, mais pourrait être poussé vers la sortie si le Barça le souhaite à cause d’une clause de son contrat. S’il atteint un certain pourcentage de matches d’ici la fin de la saison, le club catalan pourra s’il le souhaite résilier unilatéralement son contrat. Les deux parties ont convenu que dans le cas où il jouerait moins de 55 % des matches officiels, le FC Barcelone aura le droit de résilier ce contrat de travail à l’avance. RL9 a déjà disputé 31 rencontres, il ne lui reste donc que trois matches à jouer pour éviter un possible départ. De toute façon, le club n’a aucun intérêt de s’en séparer vu le manque de solution à ce poste et la belle saison de son attaquant.

Postecoglou veut coffrer Mathys Tel

Ange Postecoglou a loué le renfort de Mathys Tel cet hiver. Sollicité par Arsenal, Manchester United ou encore Chelsea, le jeune français s’est finalement tourné vers les Spurs, en grande partie grâce au discours de Postecoglou. Ce dernier a multiplié les appels et les SMS pour le convaincre de venir.« Il sera un joueur de Tottenham. Je ne l’ai pas amené ici pour six mois », a déclaré Postecoglou. Une envie apparemment partagée par le joueur. À peine arrivée, le Français souhaite que Tottenham lève son option d’achat de 55M€ + 5 de bonus afin qu’il s’engage définitivement pour 6 ans. Avant de prendre une décision, il va devoir prouver sa valeur et ça commence dès ce soir face à Liverpool en Carabao Cup.