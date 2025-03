Liverpool : Alisson annonce avoir fait le match de sa vie face au PSG

Alisson Becker a été le grand héros de ce huitième de finale aller de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. Si les Reds ont réussi à faire le hold-up parfait au Parc des Princes (0-1), c’est en grande partie grâce à son gardien brésilien, auteur de nombreux arrêts et logiquement élu homme du match par notre rédaction et l’UEFA. À l’issue du match, l’international auriverde a déclaré avoir fait le match de sa vie.

« C’était probablement le match de ma vie. Le manager nous disait à quel point il serait difficile de jouer contre le PSG, à quel point ils sont bons avec le ballon et que nous devrions être prêts à souffrir. Nous savions ce qui nous attendait. Nous avons travaillé dur. Nous avons laissé passer beaucoup d’occasions, parfois en un contre un, mais le plus important, c’est que quelqu’un fasse réfléchir un peu plus le joueur qui a l’occasion. Tous les efforts déployés par l’équipe me facilitent la tâche. Et puis à la fin, Harvey (Elliott) est entré et a marqué le but, c’est une belle histoire pour nous. C’est une belle soirée », a-t-il déclaré à TNT Sports.